Накануне в сети появилось занятное видео, снятое во владивостокском автобусе. Видео одно, а ситуаций, требующих бурных обсуждений, целых две. Начнем по порядку. Кадры сняты пассажирами с задних сидений. Там открывается обзор на все, что происходит в салоне общественного транспорта. Около водительской кабинки и двери развернулась экспрессивная сцена.Трое молодых парней набросились на водителя автобуса и колотили его почем зря. На вид дебоширам до 18 лет. По видео совершенно непонятно, что стало причиной конфликта и такого агрессивного поведения, но, по словам очевидцев, они уже зашли в салон разгоряченными. Позже стало ясно, что началось все с того, что молодежь отказалась платить за проезд. Тогда шофер закрыл двери и ответил таким же отказом выпускать их из автобуса, пока те не купят билеты. Как результат – парни напали на мужчину и избили его.Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе мэрии, инцидент случился в автобусе, который работает по маршруту №28. Трое молодых людей зашли в салон транспорта на Семеновской, а уже на остановке «Ботанический сад» набросились на водителя, и произошла потасовка. Известно, что участники конфликта не знакомы друг с другомВторая, не менее интересная ситуация, связана с тем, что за произошедшим, сидя на своих местах, наблюдали другие пассажиры. А сами режиссеры видео на заднем плане, беседуя между собой, спорят – стоит ли кому-то вмешиваться в ситуацию. «Это же беспредел» - говорит совестливый парень. «Тебе это надо?» - парирует его приятель. Вероятно, такой же спор возник в головах у остальных пассажиров. Пользователи сети уверены, что видео дало возможность взглянуть на себя со стороны, ведь часто все мы сидим на месте, когда случайному прохожему нужна помощь.К сожалению, финал этой истории пока не поучительный. Парни все-таки вышли из автобуса, не заплатив за проезд, а в полицию водитель общественного транспорта с заявлением не обращался. Разве что само видео и его резонанс вразумят молодых людей, и они поймут, что это, как отметили приморцы, «не по-пацански».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14