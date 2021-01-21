Человечность VS деньги. В Приморье соцработники психинтерната обокрали инвалидов на 4,5 миллиона рублей

Работники интерната завладели пенсиями недееспособных жителей Приморья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре внимания - «Покровский психоневрологический интернат» и его два соцработника, которые решили обогатиться за счет недееспособных постояльцев. Игорь и Людмила (все имена изменены – прим.ред.) провернули целую махинацию на более 4,5 миллиона рублей и оказались фигурантами уголовного дела.

Как удалось выяснить следователям, в начале 2020 года Игорь предложил Людмиле схему, по которой они будут красть со счетов жильцов интерната деньги. Чтобы осуществить задуманный план, они оформили доверенность на открытие счетов и на осуществление банковских операций по ним. Директор учреждения, ни о чем не догадываясь, подписала все документы. Ее по каким-то соображениям брать к себе в группировку не стали.

Деньги, на которые претендовали соцработники, ни что иное, как пенсия, которую выделяет государство. 75% - идут на содержание инвалидов, а 25% - на их счета. Благодаря доверенности у фигурантов появился доступ ко всем деньгам. К дебетовым счетам они оформили банковские карты, на которые они переводили пенсии, а потом попросту обналичивали средства. Таким образом потерпевшими оказались 17 недееспособных постояльцев интерната. Возраст различный, объединяет их то, что у большинства нет родных, и что их недееспособностью воспользовались те, кто, казалось бы, должен их оберегать. С января по июль Игорю и Людмиле удалось обналичить больше 4,5 миллиона рублей.

Система безопасности забила тревогу, когда заметила подозрительную активность со счетами. И вот к делу подключились следователи. 31-летний Игорь сразу во всем сознался. Известно, что он женат и у него двое несовершеннолетних детей. Он сразу пошел на сделку с сотрудниками, раскрыв все схемы и указав на напарницу. Уголовное дело в отношении Людмилы выделено в отдельное делопроизводство. Она пока в содеянном не сознается.

В 2021 Октябрьский районный суд вынес приговор Игорю. Его признали виновным в «Краже, совершенной в особо крупном размере».

- В ходе предварительного расследования злоумышленник добровольно возместил ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктор Минаев, заместитель прокурора Октябрьского района. - Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил. По ущербу тоже вышла довольно интересная ситуация. Игорь заплатил 2 миллиона наличными. Оставшуюся от ущерба в 4,5 миллиона сумму возместил сам банк. Вероятно, Людмиле придется после следствия оплачивать оставшиеся 2,5 миллиона уже банку. Однако пока она полностью отрицает свою причастность к произошедшему.

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