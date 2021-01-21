«Зелёный патруль» поставил «Терминал Астафьева» в пример другим стивидорам во время подписания «Зеленой Декларации»

«Терминал Астафьева» получил «зеленый знак отличия». Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» посетила территорию стивидора АО «Терминал Астафьева», чтобы оценить, как компания выполняет программу модернизации предприятия и его перехода к технологиям защищенной перевалки угля. По итогам мероприятий была подписана «Зеленая Декларация».

«Терминал Астафьева» получил «зеленый знак отличия». Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Уникальные для России конструкции

Председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин подчеркнул, что подобный общественный контроль программы модернизации должен быть и у других стивидорных компаний.

– «Зелёная Декларация» представляет собой подтверждение плана модернизации предприятия, которое оно само подготовило. Наша задача – взять на общественный контроль социальную программу модернизации и план для охранных мероприятий, которые подготовлены с 2021 года до 2025-го. Мы должны проверить исполнение того, что уже сделано, - объяснил Андрей Нагибин и добавил, что вскоре декларация появится в открытом доступе на сайте «Зеленого Патруля».

«Зелёный патруль» посетил территорию стивидора. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

- Подобные «зелёные знаки отличия» получили крупнейшие компании России, лидеры своих отраслей и всей промышленности страны («Газпром», «Газпром-Нефть», «Роснефть»). В своей работе «Терминал Астафьева» всегда ориентируется на лидеров и старается внедрять передовые мировые практики. Наше сотрудничество станет важным шагом для компании, поскольку «Зелёный патруль» активно поддерживает предприятия, внедряющие новые технологии для экологически безопасной деятельности, - отметил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

«Зелёный патруль» посетил территорию стивидора. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Андрей Нагибин перечислил пункты экологического блока, который задекларировал стивидор. Обозначена установка пылезащитного ограждения высотой 21 метр со стороны микрорайона и установка подпорных, раздельных и переносных стен; применение стационарных мобильных установок пылеподавления (снегогенераторы и водные пушки); введение в эксплуатацию Центра управления предприятием (ЦУП поможет следить за состоянием окружающей среды и управлять производственными процессами), лабораторный комплекс, закрытой конвейерной линии с системой аспирации для поглощения пыли.

ЦУП помогает следить за состоянием окружающей среды и управлять производственными процессами. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Также в декларации сказано про механическую вакуумную уборку пыли и технологических проездов с применением вакуумной техники и проектирование, изготовление и поставка навесной конструкции над зоной выгрузки угля.

На территории порта началось строительство уникальной навесной конструкции. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

По словам участника мероприятия, конструкция уникальна для России. Она изготовлена компанией Gaptek в Испании по специальному заказу стивидора. Монтаж должен начаться в марте 2021 года. Пока что единственной проблемой являются специалисты, которые смогут работать на высоте 39 метров – это максимальная высота навеса. Их не так много и их собирают по всей России.

Уникальную для России конструкцию заказали в Испании. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Социально-важно

Андрей Нагибин также уделил внимание и собственной социальной программе «Терминала Астафьева». За последние годы за средства «Терминала Астафьева» из ветхого и аварийного жилья в Находке уже расселены 43 семьи, о чем, по мнению специалиста, компания чересчур скромно умалчивает.

– Для меня было удивительно, что на первом этапе из барака на улице Астафьева 3 переселено 27 семей. И из дома Астафьева, 5, – 16 семей. Итого расселено 43 семьи уже. Об этом необходимо всегда говорить!

Также важна программа «Терминала Астафьева» по замене окон и установки новых балконов для жителей Находки.

– Страну интересует, что происходит на самом деле с перевалкой угля на Дальнем Востоке. Об это в России часто говорят в новостях. При этом мало кто знает, что на одной причальной стенке мыса Астафьева – четыре стивидорных компании. Просто компания «Терминал Астафьева» добавила в своё название мыса, поэтому остальные три компании остались в тени, но у нас вопросы ко всем предприятиям, - подчеркнул председатель «Зеленого патруля». – Мы бы рекомендовали подготовить программу модернизации всем. И мы рекомендуем выбрать какую-то общественную организацию (не обязательно «Зеленый патруль»), которая могла бы так же публично освещать те планы модернизации, которые существуют у множества стивидорных компаний.

На территории стивидора следят за состоянием окружающей среды. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

Приятно удивлены открытостью

Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов заметил, что знак, получаемый от «Зеленого патруля» важен для предприятия. Это позволяет ориентироваться среди добросовестных компаний, которые декларируют свои намерения и ведут работу «абсолютно прозрачно».

– Поэтому мы намеренно пригласили наших коллег в самый опасный с точки зрения ветровых нагрузок период: январь-февраль, чтобы нас начали наблюдать с самого неудобного периода, - обозначил Руслан Кондратов.

На территории порта началось строительство уникальной навесной конструкции. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

По мнению члена Общественного Совета при Росприроднадзоре, заместителя председателя Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по природопользованию и экологии Владислава Жукова, подписание декларации – это сильный показатель развития гражданского общества. Когда предприятие показывает свою деятельность людям, это помогает решать социальные конфликты и устранять недопонимание между бизнесом и обществом.

– Диалог очень важен, - подытожил Жуков.

На территории стивидора следят за состоянием окружающей среды. Фото: предоставлено «Терминалом Астафьева»

С коллегой согласна и эксперт «ЭкоСкай» Екатерина Галочкина.

– Я приятно впечатлена уровнем организации и её открытостью. Компаний, которые заботятся не только о людях, но и об окружающей среде, так мало.

Присутствовавшие на встрече ученые заметили, что любое человеческое предприятие всегда оказывает негативное влияние на природу. Однако «Терминал Астафьева» стремится минимизировать данный ущерб, подчеркнула доктор технических наук, профессор Инженерной школы ДВФУ российский эксперт Регионального центра по совместному реагированию в чрезвычайных ситуациях на море Яна Блиновская.

– Приятно осознавать, что многие компании придерживаются концепции экологически ответственного бизнеса. Компания «Терминал Астафьева» – одна из немногих, которая придерживается этой политики. Мы с предприятием уже в течение двух лет ведём программу мониторинга морской среды, - пояснила эксперт.

После выступления всех спикеров Андрей Нагибин и Руслан Кондратов подписали декларацию и обменялись рукопожатиями. Председатель «Зеленого патруля» также добавил, что в 2020 году по поручению российских властей началась проверка всех стивидорских компаний страны. Из-за пандемии эти мероприятия были приостановлены, но вскоре работа будет возобновлена.