Ледяной апокалипсис - версия 2.0. Синоптики Приморья объявили о приближении циклона со снегом и дождем

Есть вероятность, что аномалия повторится. Фото: Сергей БАЛАНОВ

С начала января Приморье едва ли не каждую неделю оказывалось во власти циклона. Снегопады были, как мы все помним, неплохими. Но каждый раз, перед тем как синоптики объявляли о грядущей непогоде, у приморцев возникал немой вопрос: «Неужели снова ледяной дождь?» Многие переживают, что ситуация с предыдущей аномалией повторится, и край снова превратится в огромное ледяное королевство. На этот раз велика вероятность того, что апокалипсис возьмет реванш. .

На следующей неделе к Приморью приблизится циклон с Китая. 26 января он и станет причиной осадков на большей части региона. А так как вместе с непогодой в край вернутся тепло, ожидается не просто снег, но и мокрый снег, а также дождь. Очевидно, что из-за такого разнообразия осадков на дорогах образуется гололед. Вместе с тем, возрастет нагрузка на проводах, а ситуация с дорожным движением резко осложнится. А уже 27 числа в крае снова похолодает, поэтому ожидается просто снег, который прекратится уже днем.

- Во Владивостоке осадки (снег, мокрый снег) начнутся в ночь на вторник, днем их интенсивность возрастет. На дорогах гололедица. Ветер южный сильный. Температура воздуха около 0 °C, - отмечают синоптики Пригидромета. - В ночь на среду осадки прекратятся, задует сильный северо-западный ветер и похолодает.

Специалисты уточняют, что продолжат следить за развитием ситуации и держать на контроле поведение циклона.

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