45 километров за йодом. Жители приморских сел остались без медикаментов

Покупка лекарств превратилась в квест не для слабонервных Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за бюрократических проволочек жители небольших приморских сел лишились возможности покупать лекарства рядом с домом. Случилось это прямо посреди бушующей вокруг пандемии и росте сезонных заболеваний, от того происходящее кажется просто абсурдом. Но обо всем по порядку.

О проблеме, с которой столкнулись жители села Уборка, «КП» рассказал известный в крае фотограф Владимир Кобзарь.

– Раньше все лекарства заказывали в фельдшерско-акушерском пункте нашего села, но вот уже около месяца это сделать невозможно. Как объясняет фельдшер, согласно новому закону, обязательно должен стоять кассовый аппарат. Грубо говоря, чтобы можно было отследить путь лекарства от производителя до покупателя. У нас кассы нет, поэтому никакие медикаменты не приобретешь. Пришел перед Новым годом, а полки пустые, осталась настойка пиона и еще какой-то бутылек. Даже йода элементарно нет.

Местная здравница. Фото: Владимир Кобзарь

Вот у соседки с ребенком что-то случилось, он понадобился, так пришлось ехать за 45 километров, в Чугуевку. А у на сейчас стоят морозы до -37 доходит. Представьте, что значит при такой температуре дождаться автобуса, который ходит очень редко. Мало того, что она полдня потратила, так еще и за проезд заплатила 400 рублей. А я сердечник, некоторые лекарства просто жизненно необходимы. Машины нет, в автобусе уже несколько раз становилось плохо, так что даже съездить в райцентр не могу. Приходится заказывать доставку лекарств через службу такси, а это минимум 1000 рублей. Для пенсионера – крайне накладно, – поделился Владимир.

Село Убока. Фото: Владимир Кобзарь

По словам местного жителя, его одиноким пожилым соседям, чтобы купить лекарства, приходится дожидаться социальных работников, которые также вынуждены ехать в Чугуевку. Мужчина открыто рассказал об общей проблеме в соцсетях и журналистам, а также обратился с жалобой в приемную президента России. Помимо медикаментов есть и в целом проблема с оказанием медицинских услуг.

– Фельдшер живет в Варпаховке и обслуживает еще три села – Павловку, Новомихайловку и нашу Уборку. Ей обязательна нужна машина, чтобы добираться. Ее личный автомобиль как-то сломался и фактически из-за этого у нас долгое время был закрыт ФАП, – рассказал местный житель.

Стоит отметить, что подобные проблемы есть и в других населенных пунктах Приморья. Да, что уж там греха таить, после введения маркировки дефицит лекарств наблюдается даже в краевой столице, правда не из-за отсутствия аптек или кассовых аппаратов. При этом краевой минздрав напрямую отвечает лишь за оказание медицинских услуг, а реализацию лекарственных препаратов не регламентирует. Тем не менее «Комсомолка» обратилась в ведомство, чтобы узнать, чем же можно помочь людям, которые оказались заложниками ситуации.

ФАП обслуживает местных жителей, сейчас здесь можно получить рецепт на лекарство. Фото: Владимир Кобзарь

– В селах Шумный и Уборка Чугуевского района при содействии минздрава уже сменился владелец аптечного пункта. И деятельность аптечные пунктов восстановлена. В селе Ариадное в ФАПе сохранился аптечный пункт. Прежний его владелец отказался работать, поэтому минздрав нашел другого и аптечный пункт работает как раньше, – прокомментировали в министерстве здравоохранения Приморья.

Однако перед выходом материала житель Уборки Владимир Кобзарь снова посетил ФАП и утверждает, что пока ситуация не изменилась. Лекарств, как не было, так и нет, ну разве что прибавился еще один бутылек настойки пиона, делится Владимир.

Полки с остатками лекарств в ФАП. Фото: Владимир Кобзарь

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