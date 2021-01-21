Льготные авиабилеты с Дальнего Востока будут продавать всем без ограничений. Чем это чревато?

У снятия ограничений есть нюансы, о которых нужно знать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас фраза «Открылась продажа льготных авиабилетов с Дальнего Востока» означает обычно одно: на кассах авиакомпаний с этого дня яблоку будет просто некуда упасть. Где-то, например, на Камчатке, жители даже проводят бессонные ночи, стоя в очередях на покупку билетов. Да и во всех других регионах это событие сопровождалось нешуточной суетой в погоне заполучить билет по низкой цене.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил исключить возрастные ограничения для льготных авиабилетов на Дальний Восток. Сейчас льготу имеют лишь молодые люди до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), многодетные семьи, а также инвалиды I группы и их сопровождающие, инвалиды детства II и III группы. Теперь же ограничения по возрасту хотят отменить, чем это обернется для Дальнего Востока? Обсудили с коммерческим директором Всероссийской сети «Билетур» Татьяной Солодовниковой.

Что нового

Поручение расширить программу льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении за счет исключения из нее действующих сейчас ограничений по возрасту Владимир Путин дал только 18 января. Поэтому пока говорить о деталях сложно, но можно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, исходя из многолетнего опыта работы.

- До этого поручения воспользоваться льготой могли люди из перечисленных категорий, у которых есть российское гражданство. Скорее всего, теперь либо будет новое постановление, либо добавят в прошлое то, что воспользоваться программой смогут все без ограничения по возрасту, но при наличии дальневосточной прописки, - считает Татьяна Солодовникова. - Этого нюанса раньше не было. При оформлении билета теперь, скорее всего, будет необходимо доказать, что ты являешься жителем Дальнего Востока.

Плюсы и минусы

По данным Росстата, на сегодняшний день население Дальнего Востока больше 8 миллионов человек. А это 5% от всего населения России. А вот теперь представьте, что 8 миллионам открыли занавес на льготные авиаперелеты. Теперь работает лишь одно ограничение по прописке, и все. Никаких возрастных табу. Несложно догадаться, к чему приведет открытие продажи субсидированных билетов.

- Количество тех, кто может воспользоваться льготой, не просто увеличилось, оно охватило всю территорию Дальнего Востока. Не знаю, насколько хватит финансирования. Бывали случаи, когда его хватало на 3-4 дня. Говорить о том, что теперь билеты будут скупаться за считанные часы, преждевременно. Тем более, что процесс оформления онлайн-билетов достаточно затратный по времени, - отмечает Татьяна. - Контактный центр у нас и так работает в круглосуточном режиме. То, что работники во всех регионах ДВ будут трудиться на пределе – это да. Как правило, открытие продажи субсидированных билетов происходит стихийно. То есть приходит письмо ночью, и наши сотрудники сразу начинают открывать бронирование билетов.

Кстати, в это году продажа льготных билетов продлилась довольно-таки долго: со 2 по 13 января включительно. Скорость оформления билетов была не такая быстрая, потому что у многих пассажиров на руках были ваучеры, а ваучеры можно было оформить только в представительстве авиакомпании.

- Во Владивостоке не было случаев, когда люди ночевали у касс, это скорее больше про Камчатку. У нас есть какие-то альтернативы трансфера, а у них – практически нет. К тому же у них очень большое количество социального населения. Степень востребованности этой услуги на Камчатке выше, чем во Владивостоке и Хабаровске, - говорит Татьяна. - Но ажиотаж, конечно, будет во всех регионах. Как иначе, в программу допустили работоспособное население. Сэкономить 9-10 тысяч за билет захотят многие. Лично я всегда за доступность. Разумеется, многие, кто не успеют купить билет, расстроятся, а некоторых эта новость может привести в бешенство.

Совершенно точно всем дальневосточникам перед открытием продажи субсидированных билетов без ограничений по возрасту придется запастись терпением. Грядет настоящая гонка, в которой сэкономить деньги получится далеко не всем.

Напомним, в 2021 году на программу субсидирования перелетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград было заложено 3,8 миллиарда рублей. Однако для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток пришлось выделить дополнительно 5 миллиардов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14