Горнолыжки Приморья 2021: Восток-Арсгора - самый высокий склон и самые протяженные трассы

Арсеньев - столица горнолыжного спорта в Приморье. Фото: Антон Блохин

На третий день автопробега «Горнолыжные трассы Приморья» мы добрались до Арсеньева и знаменитой горнолыжной базы «Восток-Арсгора». Это самый высокий склон и самые протяженные трассы в крае. Но это далеко не все, чем гордится Арсгора.

Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы расскажем о семи центрах зимнего отдыха и предоставим нашим читателям подробный обзор о каждом.

Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.

Кататься тут одно удовольствие. Фото: Антон Блохин

Горнолыжная база «Восток-Арсгора»

Находится в Арсеньеве, это 240 километров от Владивостока или 220 километров от международного аэропорта. Ежедневно с 7:00 до 22:00 до Арсеньева из Владивостока отправляются автобусы, билет стоит 840 рублей. Если вы поедете на такси из Владивостока, то готовьтесь отдать за поездку 4200 рублей, такси от аэропорта будет стоить 4100 рублей. Парковка на территории рассчитана на 500 мест. Она абсолютно бесплатна, как и въезд на территорию.

Здесь есть две основные трассы и одна учебная. Длина трасс 2 км и 1,8 км и 300 метров соответственно. Четвертая трасса пока не оборудована системой оснежения и потому не работает. Перепад высот на основных трассах составляет 470 метров.

Подъемников два, один - на основные трассы и второй на учебную. Ожидание лифта в новогодние праздники может составлять до 15 минут, но в будние дни очередей почти нет, максимум 2-3 человека. До вершины склона подъемник едет 8 минут. Съехать можно в любой точке, но попасть на саму трассу можно только на 7, 10 и последней 16 опоре. На проходе и при посадке работают операторы, которые помогают попасть на подъемник.

Здесь самые длинные трассы. Фото: Антон Блохин

Освещения на трассе нет, поэтому горнолыжка работает только до пяти вечера. Но в планах на будущее есть установка светового оборудования. Начинает работу база с 10 утра в будние дни, с 9 утра по выходным.

Система искусственного оснежения здесь итальянская, есть пушки Doppelmayr, насосы высокого давления Caprari, два ратрака. Руководство серьезно подходит к качеству снега на склонах. Трассу ратрачат по вечерам ежедневно.

Суточный абонемент стоит 1500 рублей для взрослого и 1000 для ребенка и пенсионера по возрасту. Разовый подъем стоит 100 рублей. Попасть на подъемник можно при помощи магнитной карты. На горнолыжке везде только наличный расчет - связано это со слабым сигналом интернета в районе горнолыжки. Учитывайте этот момент, если направляетесь в Арсеньев.

Прокат здесь универсальный - 400 рублей за комплект лыж или сноуборда для взрослого и 200 рублей за детский комплект в час. Дополнительно за 100 рублей оплачивается аренда шлема. Администрация рекомендует всем надевать шлем, основная масса людей принимает эти правила и катается в защитной экипировке, но есть и те, кто все же рискует и отправляется на склон без защиты головы. Этих людей предупреждают об опасности, но не препятствуют подъему. Под залог в прокате принимают документ с фотографией - права либо паспорт.

Прокат оборудования - от 400 рублей. Фото: Антон Блохин

Штатных инструкторов на данной горнолыжной трассе нет, но можно найти специалистов из числа жителей Арсеньева, которые готовы с вами позаниматься. Как правило, это спортсмены-разрядники, проходившие обучение в спортивной секции при горнолыжной базе. Все получили инструкторскую квалификацию. Многие из них имеют и официальную работу в городе, а на горнолыжных склонах подрабатывают, так что рекомендуем созваниваться с тренерами перед поездкой заранее. Услуги тренера обойдутся в 1000 рублей в час на одного человека.

Гостиниц на территории горнолыжного комплекса нет. Если вы намерены приехать покататься в Арсеньев, то проще всего снять номер в гостинице в самом городе.

Безопасность на склоне отвечает современным требованиям. У зоны подъемника и на самой трассе оградительные сетки. Инфраструктура на самой горе также ограждена. На базе есть фельдшер, который оказывает необходимую первую помощь, при необходимости вызывают скорую помощь из города, бригаде медиков требуется 10-15 минут, чтобы добраться до горы. Имеется снегоход для оперативного оказания помощи пострадавшим, есть специальные сани и носилки на лыжах.

Кататься тут одно удовольствие. Фото: Антон Блохин

Слово экспертам

Представитель Национальной лиги инструкторов, неоднократный чемпион и призер этапов кубка Приморского края по горным лыжам, инструктор категории С горнолыжной школы «Йети» Сергей Пряженников:

«Я считаю, что горнолыжный склон в Арсеньеве является самым классным и крутым склоном в Приморском крае. Это самый большой склон, состояние снега очень хорошее, за этим неустанно бдит администрация базы. Сегодня нам удалось прокатиться по потрясающему склону. Хороший снег, по нему прекрасно едут лыжи и рисуют хорошую дугу. Подъемник работает достаточно быстро. Один из спусков более пологий и подойдет для тех, у кого меньше опыта. Для более опытных подойдет центральный склон «Стрела», на котором есть хорошие перепады для райдеров. Учебная трасса с небольшим уклоном и достаточно широка, что тоже отлично подойдет для новичков. Обязательно при выезде на эту гору нужно надевать шлем. Лыжи должны быть с наточенными кантами».

Сергей Пряженников тестирует лыжи Fischer RC4 CT. Фото: Антон Блохин

Солидарен с мнением эксперта-лыжника и сноубордист Максим Абдразаков.

«Сегодня все звезды сложились. Шикарная погода, отсутствие ветра, идеально подготовленная трасса. Кстати, обычно на горе дует сильный ветер. Уровень снега такой, что нигде не торчат камни, можно спокойно ехать и не бояться за состояние доски. Наконец удалось полностью протестировать доску, предоставленную магазином «Спортмаркет на Заре». Сноуборд очень классный, я привык к нему почти с первого спуска. Отзывчивый, легкий, гнется, держит скорость. Ни разу не пожалел, что тестирую это оборудование - оно стоит своих денег. Плюсы склона: нормальный подъемник, едет быстро. Работают школы, где учатся дети. Благодаря большому перепаду высот можно развить приличную скорость. Если учитывать длину спуска и высоту горы, то суточный абонемент весьма дешевый. Еще один неочевидный плюс оценят фрирайдеры. Если выпало много снега, то можно прокатиться по «пухляку» на неготовой трассе, но нужно понимать ответственность и иметь полный комплект защиты. Есть трасса, проходящая по лесу, большими зигзагами между деревьев. Еще один секрет - можно на машине подняться еще выше, чем 16-я опора подъемника, и спускаться вниз между деревьев. Местные предприниматели возят лыжников и сноубордистов на вершину, забирая их у подножья. Берут недорого - по цене подъемника».

Кататься тут одно удовольствие. Фото: Антон Блохин

Остались довольными склоном и наши новички. Юлиана Виноградова целый час занималась с Сергеем Пряженниковым на учебном склоне, прежде чем выехать на основную трассу. Она, кстати, решила спускаться не с конечной точки подъемника, а у десятой опоры. Всего два дня назад Антон Блохин впервые встал на сноуборд, а сегодня он уже успел дважды спуститься с самой вершины склона под чутким руководством Максима Абдразакова.

Даже люди с небольшим опытом катания в восторге от трассы. Фото: Алексей Самуськов

«Курорт «Восток-Арсгора» понравился всем участникам нашей команды. Каждый здесь нашел для себя идеальный склон. В атмосфере между гостями и администрацией базы царит душевность. На учебном склоне оператор подъемника - бодрый мужичок за 40 - подбадривает каждого новичка. «Что, не получается? Да не переживай, все у тебя получится, нужно только пробовать», - говорит он. По выходным он забирает со столовой коробку чупа-чупсов и раздает их каждому ребенку на подъемнике. В прокате внимательная женщина заметила, что девочка неправильно держит лыжные палки - острием вверх. Подходит и говорит ей: «Ты такая красивая в этом костюме, но только палки так никогда не держи, споткнешься - поранишься». И вот такими мелочами здесь пронизано все», - делится своими впечатлениями журналист Алексей Самуськов.

Освещения трасс не предусмотрено, поэтому сюда можно приезжать только днем. Фото: Антон Блохин

Чем еще можно заняться на горнолыжке в Арсеньеве

Помимо горнолыжных трасс есть трасса для тюбингов, но она без подъемника. Есть кафе столовая, где можно полноценно поесть, средний чек порядка 450 рублей на человека. Любые другие развлечения, будь то бассейн, каток, боулинг или сауны, расположены в городе. Каждый найдет себе здесь развлечения по душе.

В Арсеньеве есть подъемники, прокат, система оснежения. Фото: Антон Блохин

Дневники автопробега

Дорога в Арсеньев неблизкая, да и по отзывам качество дороги оставляет желать лучшего. После недавних снегопадов трасса почищена плохо, всегда нужно быть настороже, особенно на поворотах. В пути нам помогают умные системы, установленные в наших автомобилях Toyota Land Cruiser 200 и Toyola Land Cruiser Prado, предоставленных автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток».

Самая классная фишка на такой заснеженной трассе, это система MTS - Multi Terrain Select. Выехали на скользкую дорогу, переключились в режим «снег», и автомобиль сам изменил степень допустимой пробуксовки колес. Дорога сменилась на гравий - без лишней суеты переключаем режим, и сразу ощущаешь плавность движения. Очень удобная и полезная штука, благодаря которой мы спокойно преодолели снежные дороги Арсеньева и подъездную трассу к самому склону.

Команда автопробега в Арсеньеве. Фото: Наталья Ладутько

Успели участники команды оценить на расстоянии и бензин Pulsar95 от топливного партнера автопробега компании «Роснефть». За шесть часов путешествия нам не потребовалась дозаправка, ведь заливая Pulsar95 можно сэкономить до 5% топлива. Получается, что заправляться Пульсаром выгоднее по цене, чем обычным 95-м.

Проезжая Уссурийск, мы заехали в большой супермаркет «Реми», где купили свежую выпечку собственного производства и воду «Славда». Даже за пределами Владивостока в супермаркетах «Реми» все товары по доступным ценам и действует широкая система скидок.

Обязательная остановка у супермаркета "Реми". Фото: Антон Блохин

Дорога до Арсеньева заняла у нас почти три часа. Чуть больше времени мы потратили на обратный путь. Итого примерно шесть часов на дорогу. Это, конечно, никак не идет в сравнение с тем временем, которое мы потратили на само базе. Поэтому всем рекомендуем отправляться в Арсеньев как минимум на два дня, остановиться можно в гостинице, либо снять квартиру посуточно.

Следующая цель - горнолыжная база в Грибановке. Ищите нас в интернете и на приморских дорогах, вы точно узнаете нас по наклейкам на бортах, за что спасибо рекламной мастерской Room32, и по спортивному инвентарю – лыжам и сноубордам, закрепленным на крышах автомобилей с помощью багажной системы «Terzo». Следить за автопробегом можно на сайте DV.KP.ru и в соцсетях по хэштегу #ГОРНОЛЫЖКИПРИМОРЬЯ.