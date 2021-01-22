Горнолыжки Приморья 2021: Грибановка - уединение и трюки у подножья Фалазы

Трассы в Грибановке подходят любителям трюков. Фото: Антон Блохин

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» продолжает знакомить вас со склонами, где можно покататься на лыжах или сноуборде, а также приятно провести время. Мы добрались до горнолыжного курорта Грибановка и готовы вам рассказать все об этом чарующем месте.

Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы рассказываем о семи центрах зимнего отдыха, делаем подробный обзор трасс, цен и инфраструктуры. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.

Команда автопробега добралась до Грибановки. Фото: Антон Блохин

Горнолыжный курорт «Грибановка»

Расположен в 130 километрах от Владивостока, в 6 километрах от станции Анисимовка. Такси из Владивостока стоит 2200 рублей, а из международного аэропорта - 1800 рублей. До Анисимовки можно добраться на электричке, которая отправляется из Владивостока в 7:25, 13:55 и 18:40, а оттуда либо пешком, либо на такси. Местные жители готовы подвезти до Грибановки за 200 рублей. Парковка рассчитана на 250 мест.

Трасса здесь не такая, как на большинстве горнолыжных баз. Она извилистая, а по геометрии напоминает трубу. Ее протяженность 740 метров, а перепад высот 156 метров.

Подъемник один, до вершины поднимается за 2 минуты и 17 секунд. Многие отмечают, что этот подъемник слишком резвый, из-за чего порой у людей возникают сложности с ним: на большой скорости многие просто не успевают схватить бугель. Сойти с подъемника можно почти на всем протяжении трассы, лишь между последней и предпоследней опорой есть небольшой лесок. Операторы помогают зайти на подъемник.

Подъемник здесь считается довольно быстрым и опасным. Фото: Антон Блохин

Освещение на трассе есть, но, как правило, его не задействуют, ведь склон работает до 17:30 в январе, а в феврале до 19:00.

Система искусственного оснежения здесь представлена японским снегогенератором. Трассу ратрачат два-три раза в неделю.

Трассу выравнивают ратраком несколько раз в неделю. Фото: Антон Блохин

Дневной абонемент для взрослых действует только в будние дни и стоит 1800 рублей. Детям, чей рост меньше 140 см, можно купить суточный абонемент как в будние, так и в выходные за 1000 рублей. За карту берут в залог 100 рублей. Один проход на подъемник стоит 100 рублей, 20 проходов - 1800 рублей, 30 - 2500 рублей. Отдельно стоит упомянуть, что пользование склоном без подъемника здесь платное и стоит 1000 рублей. Оплатить услуги можно по безналичному расчету.

Трассы в Грибановке подходят любителям трюков. Фото: Антон Блохин

Оборудование в прокате хорошего качества: канты на лыжах наточены, на лыжи и доски нанесен парафин. Цена соответствует качеству. Полный комплект лыж или сноуборда обойдется в 900 рублей в час, второй час катания стоит 800 рублей, а третий - 600. Целый день катания на прокатном оборудовании обойдется в 2200 рублей. В прокат также можно взять горнолыжный костюм. В залог принимают водительское удостоверение, либо 15 000 рублей.

Пункт проката приятно удивил. Фото: Антон Блохин

Есть услуги инструктора. Час работы со взрослым стоит 2000 рублей в час, а инструктор-нянька готов взять малыша до пяти лет включительно на склон за 2500 рублей.

Проживание на территории горнолыжного курорта «Грибановка» - весьма заманчивое предложение для любителей отдыха на природе. Здесь есть номера на 2, 3 и 4 человека за 4000, 5000 и 6000 рублей соответственно.

За безопасностью здесь следят не хуже, чем на других склонах. Есть оградительные сетки, если взрослый отправится на подъемник без шлема, ему сделают замечание, ребёнка без шлема к подъемнику и на склон вовсе не допустят. Скорая помощь едет сюда очень долго: порядка 2,5 часов, медики выезжают из Большого Камня. Если случится неладное, то администраторы курорта на своих собственных автомобилях доставят пострадавшего во Владивосток - так быстрее. Для транспортировки пострадавших используют носилки. Но на всякий случай на базе есть специалист, способный оказать первую помощь.

Сергей Пряженников тестирует трассу. Фото: Антон Блохин

Мнение экспертов

Неоднократный чемпион и призер этапов кубка Приморского края по горным лыжам, инструктор категории С горнолыжной школы «Йети» Сергей Пряженников остался довольным склоном и рассказал, для кого подходит эта горнолыжка:

«Склон в Грибановке всего 740 метров, но по длине всей трассы есть огромное количество трамплинов с хорошей геометрией. Это большой плюс для райдеров, которые любят полеты и прыжки, и любителей фристайла. Ближе к концу трассы склон пологий, большой скорости на нем не разовьешь. Верхняя часть склона крутая, неподготовленным и новичкам будет тяжело по нему спускаться, потому начинающим рекомендую сходить с подъемника на третьей опоре. Склон подойдет для любителей, которые уже умеют кататься на лыжах на среднем уровне. От этого склона у меня только положительные впечатления».

Сергей Пряженников покоряет трамплин. Фото: Антон Блохин

Фрирайдер с пятилетним стажем Максим Абдразаков рассказал, кому идеально подойдет этот склон:

«Этот склон расположен не так далеко от Владивостока в живописном месте, что является несомненным плюсом. Практически весь сезон здесь натуральный снег, из-за чего трасса мягкая, у нее очень интересный рельеф. Трамплины, трасса через лес, фактически нет никаких ограничений для сноубординга».

Фрирайд от Максима Абдразакова. Фото: Антон Блохин

Чем еще заняться на горнолыжном курорте «Грибановка»

Уединение вдали от цивилизации и прекрасные виды - визитная карточка «Грибановки». Здесь можно снять баньку и перекусить в кафе. Есть детская горка для тюбингов. А после закрытия склона в субботу в кафе устраивают вечеринки с диджеем. Но, пожалуй, самым привлекательным видом досуга для любителей активного отдыха станет восхождение на гору Фалаза (гора Литовка, 1279 метров), «Грибановка» находится у подножья этой загадочной вершины. Еще одно экстремальное увлечение, это спуск с горы на велосипедах – даунхилл. Можно спускаться как в летнее время, так и зимой.

Команда автопробега добралась до Грибановки. Фото: Антон Блохин

Дневники автопробега

Поездка в Грибановку - приятное и непродолжительное путешествие. Но перед тем, как отправиться в путь, нужно заправить наши автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyola Land Cruiser Prado, предоставленных автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток». Топливный партнер автопробега - «Роснефть», поэтому мы не только заправляемся особым топливом Pulsar95, но и тестируем его. Благодаря его особым моющим компонентам мы не переживаем о чистоте топливной системе. Как отмечают все участники автопробега, именно благодаря тому, что мы заправились этим топливом, мы нигде не остановились по пути с пустым бензобаком. На этом топливе можно проехать больше километров, чем на обычном 95-м.

А еще база знаменита своими четвероногими. Фото: Алексей Самуськов

Дорога оказалась спокойной, сказались погодные условия - всего лишь 2 градуса мороза. Порадовала дорога и от Анисимовки до самого склона. Как отмечает Максим Абдразаков, раньше она была гораздо хуже, но теперь за ней ухаживают и грейдеруют. Но здесь все еще много крутых поворотов, которые могут быть опасны даже для полноприводных автомобилей. Наши машины оснащены системой стабилизации кузова KDSS, из-за чего на поворотах крены кузова минимальны. Это просто надо прочувствовать, а сделать это можно, записавшись на тест-драйв. Благодаря этой системе нам покорились даже самые крутые повороты.

Партнер автопробега - сеть супермаркетов "РЕМИ". Фото: Антон Блохин

«Если ты устал от городской суеты, хочется единения с природой, а еще ты любишь горные лыжи или сноуборд, то «Грибановка» - именно то, что тебе нужно. Домашняя обстановка, живописные виды, затерянный в тайге кусочек цивилизации, где не ловит телефон. Хочется вернуться сюда еще раз и полностью посвятить себя горным лыжам. Здесь смогут кататься и новички, и профессионалы, настолько разнообразный и многоплановый склон», - делится своим мнением журналист Алексей Самуськов.

Арина Левадняя на трассе в Грибановке. Фото: Антон Блохин

Сегодня доску для сноуборда, предоставленную магазином «Спортмаркет на Заре», тестировала Арина Левадняя, ведущая канала Slenergy и Slenergy_vl.

«Я катаюсь на одной и той же доске с 2016 года, и она меня вполне устраивает. Но когда сегодня я встала на борд Burton, я поняла, что моя доска меня совершенно не устраивает. Это совсем другие ощущения, я чувствовала трассу так, как не чувствовала никогда. Получилось развить на ней более высокую скорость. Скольжение заметно по щелчку пальцев. На этой доске я смогла выполнить те элементы, которые у меня до этого не получались. И дизайн доски потрясающий», - делится Арина.

Арина Левадняя тестирует новый сноуборд. Фото: Антон Блохин

«Экватор» автопробега позади. Следующая - «Синяя сопка», где будем изучать самый новый горнолыжный склон в Приморье. Складываем лыжи и сноуборды в багажную систему «Terzo», садимся в автомобили, брендированные рекламной мастерской Room32, и вперед!

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