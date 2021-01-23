Протестующие вышли на митинг во Владивостоке 23 января

Один из моментов митинга во Владивостоке 23 января. Фото предоставлено читателем КП

Сегодня, 23 января, на центральной площади Владивостока к 14 часам собралось множество людей. Также прибыло большое количество сотрудников различных правоохранительных органов: ОМОН, ДПС и полиции. Это связано с несогласованными митингами в поддержку Алексея Навального, о которых объявляли ранее его сторонники.

Через некоторое время собравшиеся развернули плакаты и начали скандировать лозунги.

Количество людей увеличивалось и около 14:30 колонна митингующих начала движение по улице Светланской в сторону Лазо. Многочисленным идущим людям сигналили проезжающие автомобили.

В итоге толпа сошла с тротуаров на проезжую часть. Автомобильное движение полностью остановилось. Около 15 часов несколько десятков сотрудников ОМОН начали сдерживать перемещение людей в районе Дома офицеров флота.

Чуть позже начались единичные задержания. Омоновцы отправили около полутора десятка митингующих в полицейский автобус.

Оценить общее количество людей, принявших участие митинге, весьма сложно: часть людей перемещалась по Светланской, часть не покидала площади, множество горожан, как бы наблюдали за происходящим со стороны — с косогоров и даже крыш.

На некоторых участках довольно значительно растянувшегося в пространстве улицы митинга протестующие даже пытались противостоять действиям полиции, явно нарушая мирный характер акции.

К 17 часам движение по центральным улицам Владивостока восстановилось. Однако задержания еще некоторое время продолжались недалеко от гостиницы "Версаль", куда переместилась часть митингующих.

Около 18 часов жизнь во Владивостоке практически вернулась в привычное русло. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, во время акции было задержано 52 участника несогласованного митинга. Из них 8 несовершеннолетних. Данные уточняются.

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