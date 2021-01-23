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Общество

Протестующие вышли на митинг во Владивостоке 23 января

Несогласованная акция не обошлась без перекрытия главной улицы города и задержаний
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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Один из моментов митинга во Владивостоке 23 января. Фото предоставлено читателем КП

Один из моментов митинга во Владивостоке 23 января. Фото предоставлено читателем КП

Сегодня, 23 января, на центральной площади Владивостока к 14 часам собралось множество людей. Также прибыло большое количество сотрудников различных правоохранительных органов: ОМОН, ДПС и полиции. Это связано с несогласованными митингами в поддержку Алексея Навального, о которых объявляли ранее его сторонники.

Через некоторое время собравшиеся развернули плакаты и начали скандировать лозунги.

Количество людей увеличивалось и около 14:30 колонна митингующих начала движение по улице Светланской в сторону Лазо. Многочисленным идущим людям сигналили проезжающие автомобили.

В итоге толпа сошла с тротуаров на проезжую часть. Автомобильное движение полностью остановилось. Около 15 часов несколько десятков сотрудников ОМОН начали сдерживать перемещение людей в районе Дома офицеров флота.

Чуть позже начались единичные задержания. Омоновцы отправили около полутора десятка митингующих в полицейский автобус.

Оценить общее количество людей, принявших участие митинге, весьма сложно: часть людей перемещалась по Светланской, часть не покидала площади, множество горожан, как бы наблюдали за происходящим со стороны — с косогоров и даже крыш.

На некоторых участках довольно значительно растянувшегося в пространстве улицы митинга протестующие даже пытались противостоять действиям полиции, явно нарушая мирный характер акции.

К 17 часам движение по центральным улицам Владивостока восстановилось. Однако задержания еще некоторое время продолжались недалеко от гостиницы "Версаль", куда переместилась часть митингующих.

Около 18 часов жизнь во Владивостоке практически вернулась в привычное русло. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, во время акции было задержано 52 участника несогласованного митинга. Из них 8 несовершеннолетних. Данные уточняются.

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