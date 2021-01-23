Юрий Дудь участвовал в сегодняшнем митинге во Владивостоке

Журналист Юрий Дудь (слева на фото) на митинге 23 января во Владивостоке. Фото: instagram.com/prim_gazeta

На несогласованном митинге в поддержку политика Алексея Навального жители Владивостока встретили известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Об этом написал один из инстаграм-пабликов, освещающих жизнь в столице Приморья.

Не менее были удивлены и подписчики паблика.

— Да ладно?

— Реально?

— О! Юрец прилетел

— ВАУ!!! АЧУМЕТЬ!!!

— Вот это поворот

Орфография и пунктуация сохранены.

Большинство комментариев, а их уже более сотни, носит доброжелательный характер. Хотя находятся люди, которые интересуются: «Почему его не задержали?».

Местным журналистам блогер рассказал, что посетил Приморье не ради митинга, а по музыкально-культурно-дружеским делам, но, оказавшись случайно в гуще событий, не смог остаться в стороне.

СПРАВКА

Юрий Дудь с 2017 года ведущий авторского канала на YouTube под названием «вДудь», в котором Юрий берёт интервью у известных личностей различных сфер деятельности. По состоянию на январь 2021 года канал имеет более 8,6 млн. подписчиков и более 1,2 млрд просмотров.

Фото: instagram.com/news.vl

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