Горнолыжки Приморья 2021: Синяя сопка - учебный склон и дешевые подъемники

Наша команда на "Синей сопке". Фото: Михаил Орехов

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» продолжает знакомить вас со склонами для горных лыж и сноуборда. Мы посетили «Синюю сопку» - горнолыжку с хорошими перспективами и учебным склоном, рассказываем все об этом месте.

Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы рассказываем о семи центрах зимнего отдыха, делаем подробный обзор трасс, цен и инфраструктуры. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.

Центр зимних видов спорта «Синяя сопка»

Находится в 44 километрах от Владивостока и в 10 километрах от Артема. Такси из Владивостока стоит 570 рублей, а от Артема - 400 рублей. До Артема можно добраться на автобусе за 126 рублей, или на электричке за 100 рублей. От международного аэропорта ехать всего 15 километров.

Курорт "Синяя сопка" в Артеме в 2021 году. Фото: Михаил Орехов

Трасса здесь в 2021 году всего одна, сказываются последствия ледяного дождя. Склон покрылся коркой льда, на расчистку двух других трасс, по словам администрации центра, требуется дорогостоящее оборудование. Поэтому было принято волевое решение запускать в этом году только одну учебную трассу - длина склона 350 метров, а перепад высот 30 метров.

Подъемник типа «беби-лифт». Т-бар, который доставляет посетителей до вершины сопки, в этом году не работает. Сойти можно в любой точке учебного склона. Операторы помогают новичкам зайти на подъемник по необходимости.

Сейчас работает только один подъемник. Фото: Михаил Орехов

Освещение на трассе есть, благодаря чему центр работает до 22:00. В будние дни склон открыт с 13:00, а на выходных - с 10:00.

Система искусственного оснежения есть, благодаря чему горнолыжка не зависит от погодных условий. По необходимости подсыпают снег, а ратрачат трассу раз в три дня, но при большом количестве людей готовят склон ежедневно.

Дневной абонемент на подъемник включен в стоимость посещения «Синей сопки». Платишь 300 рублей, и все подъемники доступны тебе целый день без каких-либо ограничений.

Оборудование в прокате новое. Фото: Михаил Орехов

В прокат можно взять как лыжи, так и сноуборд. Комплект стоит в будние дни 400 рублей для взрослых и 250 рублей для детей. В выходные цена на аренду оборудования увеличивается на 100 рублей. Комплект на весь день стоит 1500 рублей для всех категорий граждан. Оплату можно провести как за наличный расчет, так и по банковской карте. В залог берут паспорт, либо водительское удостоверение.

Команда осталась прокатом довольна. Фото: Михаил Орехов

Инструкторы центра готовы взять на обучение группу людей. 1800 рублей на двоих, 2200 на троих и 2500 на четверых. Индивидуальный тренер стоит 1500 рублей.

Проживание на территории центра нет, в планах построить отель, а пока гостиницу можно снять в Артеме.

Безопасность тут, как и на большинстве других склонов, обеспечивают согласно обязательным требованиям. Границы трассы обозначены специальной сеткой. Всем гостям рекомендуют кататься на склонах в шлеме, но строго за его наличие спрашивают только с детей и тех, кто отправляется на вершину сопки. Ежедневно в центре дежурит врач-травматолог из тысячекоечной по специальному договору. У инструкторов имеется аптечка для оказания первой помощи. Скорая помощь приезжает на вызов из Артема в течение 15 минут.

Очереди на подъемник нет. Фото: Михаил Орехов

Эксперты жаждут большего

Представитель Национальной лиги инструкторов, неоднократный чемпион и призер этапов кубка Приморского края по горным лыжам, инструктор категории С горнолыжной школы «Йети» Сергей Пряженников поделился своими впечатлениями об учебном склоне:

- К сожалению, из-за ледяного дождя основные трассы в этом году не работают, пришлось довольствоваться только учебным склоном. Состояние снега хорошее, нет наледи, снег хорошо режется кантами и отвечает нормам учебного склона. Уклон небольшой, на нем комфортно новичкам. Есть большие вопросы к беби-лифту, из-за неровностей склона есть небольшая ямка и небольшой подъем, из-за чего трос то выше уровня пояса, то ниже. Детям крайне неудобно им пользоваться, необходимо выравнивать склон в зоне подъема, пока же трос гуляет вверх-вниз, - говорит Сергей.

Ратрак раотает часто. Фото: Михаил Орехов

Фрирайдер с пятилетним стажем Максим Абдразаков:

- На этом склоне я впервые. Основные трассы не удалось протестировать, но перспективы у них видны невооруженным взглядом, там можно кататься между деревьями, что любят фрирайдеры. В прокате оборудование относительно новое, что, несомненно, плюс. Снаряжение фирмы Salomon прекрасно подходит под занятия горнолыжным спортом. Трасса, на мой взгляд, не отвечает необходимым требованиям, снег жесткий с ледяной крошкой, его ратрачили давно. На подъемнике нужно либо прыгать, либо отстегивать одну ногу, чтобы не слететь с него, ведь примерно на середине трассы трос упирается в подмышку. Кстати, подъемник здесь, как и на учебном склоне в Арсеньеве, расположен слева от трассы, некоторым это положение неудобно. Склон подойдет для новичков, а к подъемнику нужно еще привыкнуть, - говорит Максим.

Тестируем доску от магазина "Спортмаркет на Заре". Фото: Михаил Орехов

Чем еще заняться в центре зимних видов спорта «Синяя сопка»

На территории центра работает кафе, где готовят огромные блины. Одним таким можно насытиться на долгое время. Меню здесь разнообразное. Есть теплушка и горнолыжная школа. Имеется каток, но в этом году его не заливали. Остальные развлечения можно найти в Артеме, склон пока предлагает скромные услуги по досугу, помимо горнолыжного склона.

На базе "Синяя сопка". Фото: Михаил Орехов

Дневники автопробега

Прежде чем отправиться сегодня в путешествие, мы решили заехать в новый супермаркет «Реми сити» на Народном проспекте, 20. Мы не только купили необходимые товары в дорогу, но и позавтракали в уютном кафе прямо на территории супермаркета. Здесь готовят отличную пиццу, другую выпечку и ароматный кофе. Еще один плюс, покушать здесь можно сразу, как блюдо приготовили: оплата происходит на месте. В новом магазине «Реми сити» огромный выбор продуктов и непродовольственных товаров, а цены самые демократичные.

Новый супермаркет "Реми сити" на Народном проспекте. Фото: Антон Блохин

Хоть наш путь и не был столь далеким, дорога до «Синей сопки» преподнесла нам несколько сюрпризов. Дорожное покрытие, как во Владивостоке, так и в Артеме, отличное, но стоит съехать на грунтовую дорогу, как все меняется. Основная проблема - это резкие перепады высот. Дорогу посыпают редко, из-за чего подъемы местами укатаны чуть ли не до состояния зеркала. Переднеприводным автомобилям придется либо набирать большую скорость перед подъемом, либо карабкаться в гору с заездом на обочину.

Мы же в полной мере протестировали систему Crawl control, которая есть как в Toyota Land Cruiser 200, так и в Toyota Land Cruiser Prado Внедороники, напомним, нам предоставил автомобильный партнер пробега - официальный дилер «Тойота» во Владивостоке компания «Саммит Моторс Владивосток». Суть этой системы в том, что она позволяет поддерживать постоянную скорость на бездорожье без необходимости нажатия на педали газа или тормоза. Включив эту систему можно полностью сосредоточиться на неровностях дороги, а если есть необходимость все же снизить или прибавить скорость, машина реагирует моментально и вносит коррективы в работу системы.

Некоторым нашим экспертам подъемник не понравился. Фото: Михаил Орехов

Кстати, топливный партнер автопробега - «Роснефть», поэтому мы заправляемся только особым топливом Pulsar95. Также наш партнер - магазин «Спортмаркет на Заре», предоставивший на тест-драйв новые лыжи и доску. Оборудование мы возим с собой, закрепив на автомобилях благодаря багажной системе «Terzo». Автомобили подготовили для автопробега в рекламной мастерской Room32.

Учебный склон. Фото: Михаил Орехов

В итоге мы благополучно добрались до «Синей сопки».

«В будние дни людей здесь не так уж и много, поэтому склон подойдет тем, кто любит уединение. Центр зимних видов спорта - это большой проект, который реализуется постепенно. А значит, и со временем у этого склона появятся свои постоянные клиенты. Пока же можно сказать, что «Синяя сопка» в начале этого тернистого пути под названием «горнолыжка мечты». Уже сейчас можно сказать, что в части ценовой политики «Синяя сопка» - самый доступный вариант. Дешевый прокат с качественным оборудованием, дневной безлимит на подъемники, включенные в стоимость прохода. Ну и, наконец, жители Артема получили свою горнолыжку в черте города», - говорит журналист Алексей Самуськов.

Финиш и прокат. Фото: Михаил Орехов

Новичкам снова повезло, они смогли вдоволь накататься на трассе. Вообще стоит отметить, что почти на всех склонах Приморья есть учебные склоны, где можно отточить свои навыки катания, либо начать постигать азы горнолыжного спорта.

Впереди нас ждет еще два склона, следите за нашим автопробегом в социальных сетях по хэштегу #горнолыжкиприморья и на каналах Slenergy и Slenergy_vl.