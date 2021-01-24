Умер бывший главнокомандующий ВМФ России Феликс Громов

Фото: «Клуб военачальников Российской Федерации».

В субботу, 22 января, из жизни ушел бывший главнокомандующий Военно-морским флотом Феликс Громов. Об этом сообщает «Клуб военачальников Российской Федерации».

Трагичное сообщение появилось на сайте клуба утром воскресенья, 23 января. Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Феликс Громов скончался в возрасте 83 лет. О причине смерти не сообщается.

Свои соболезнования родным и близким экс-главкому выразил президент «Клуба военачальников Российской Федерации» генерал армии Анатолий Куликов.

К слову, Феликс Громов родился во Владивостоке. Учился в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова, а после – начал службу на Тихоокеанском флоте. Главнокомандующим ВМФ Российской Федерации Феликс Громов стал в августе 1992 года.

Спустя еще четыре года президент Борис Ельцин присвоил главкому звание адмирала, а через полгода Феликс Громов уже ушел в отставку.

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