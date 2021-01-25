Горнолыжки Приморья 2021: Алексеевка - отличный склон для жителей Находки и Партизанска

Команда автопробега на базе «Алексеевка». Фото: Антон Блохин

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» продолжает знакомить вас со склонами, на которых можно покататься на лыжах или сноуборде, а также отдохнуть от городской суеты. Команда пробега добралась до горнолыжной базы «Алексеевка» и готова рассказать все об этом месте для активного отдыха.

Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы посетили семь центров зимнего отдыха и сделали подробный обзор трасс, цен и инфраструктуры. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.

Горнолыжная база "Алексеевка". Фото: Антон Блохин

Горнолыжная база «Алексеевка»

Расположена в 200 километрах от Владивостока, в 160 километрах от международного аэропорта и в 90 километрах от Находки. Такси из Владивостока стоит 3200 рублей, из Находки или из аэропорта - 2600 рублей. Проход на территорию базы стоит 200 рублей для взрослых и 100 рублей для детей.

Трасс в «Алексеевке» две: основная и учебная. Длина главной трассы 1000 метров, а перепад высот 120 метров. Учебный склон длиной 150 метров. Ширина склона от 20 до 25 метров.

Максим Абдразаков на трассе. Фото: Антон Блохин

Подъемников два: бугельный Т-бар и беби лифт на учебном склоне. На основном подъемнике можно сойти в любой точке, но придется отстегнуть снаряжение и пройти через лес пешком. Операторы помогают всем посетителям правильно воспользоваться подъемником.

Подъемник бугельный Т-бар провезет вас через лес. Фото: Михаил Орехов

Освещения на трассе нет, только на основной территории базы. Именно поэтому склон работает до 17:30. Кстати, работает склон только в пятницу с 13:00 и в субботу и воскресенье с 10:00.

Система искусственного оснежения представлена японским самоходным снегогенератором. По необходимости трассу подсыпают, а ратрачат каждый день.

Очередь на подъемник. Фото: Михаил Орехов

Дневной абонемент стоит для взрослых 1200 рублей в пятницу и 1500 в выходные, для детей скидка 50%.

В прокате есть и лыжи и сноуборды. Комплект снаряжения стоит 600 рублей в час, детям - 400 рублей. Оплата только за наличный расчет - на территории «Алексеевки» отсутствует сотовая связь. В залог берут водительское удостоверение, либо свидетельство о регистрации автомобиля.

Интервью на трассе. Фото: Михаил Орехов

Инструкторы есть для разных возрастных категорий: наставник для детей до 6 лет стоит 2000 рублей за час, для детей и подростков с 6 до 16 лет - 1600 рублей в час, а взрослым час обучения обойдется в 1400 рублей.

Проживание на территории базы есть, и оно, конечно, пригодится тем, кто приехал издалека, например, из Владивостока. Стоимость проживания для одного человека - 1350 рублей.

Трюки от Арины Левадней. Фото: Михаил Орехов

К безопасности тут подходят ответственно. Весь склон огражден сеткой, ограничительные столбы внизу склона обиты поролоном. На территории базы дежурит медицинский работник, готовый оказать первую помощь по необходимости. Скорая помощь сюда едет долго - около часа. По необходимости администрация на личном транспорте отвозит пострадавших до медучреждения. Посетители в основном катаются в шлемах, тех, кто рискует своим здоровьем и пренебрегает этим важным элементом защиты, предупреждают, но с подъемника не снимают. На опасных участках трассы работают сотрудники базы, предупреждающие об этом, есть наглядная агитация, на которой отображены главные правила безопасности.

Максим Абдразаков. Фото: Михаил Орехов

Максим Абдразаков, фрирайдер с пятилетним стажем, рассказал, кому подойдет этот склон:

«Алексеевка» меня приятно удивила и превзошла мои ожидания. Протяженность трассы радует, есть трамплины по бокам склона, труба, перилла. На трассе есть несколько ответвлений, благодаря чему можно поездить по лесу. Комфортный подъемник, но из-за того, что он не такой быстрый, скапливается внизу большое количество людей. Но это типичная ситуация для всех горнолыжек на выходных. Учебный склон здесь тоже популярен, новички работают с инструкторами, здесь кипит спортивная жизнь. Именно поэтому склон подойдет как новичкам, так и экспертам. Уклон трассы позволяет хорошо разогнаться, но в то же время есть места, где новички смогут отточить свои навыки, - говорит Максим Абдразаков.

Максим Абдразаков тестирует трамплины. Фото: Михаил Орехов

Чем еще заняться

На территории горнолыжной базы можно покататься на коньках и спуститься по склону на тюбинге, пожарить шашлык на местах для пикников. В планах у руководства построить здесь индивидуальные беседки с ветрозащитой. Прогулки по живописному лесу могут потягаться по привлекательности с «Грибановкой». В кафе и буфете можно перекусить по среднему чеку в 500-600 рублей на человека. Кстати, в помещении кафе можно погреться у самой настоящей русской печи, расписанной гжелью. Компания людей до 10 человек может снять русскую баню на дровах за 1500 в час.

На базе есть каток. Фото: Михаил Орехов

На базе можно снять номер. Фото: Михаил Орехов

Дневники автопробега

Нас снова ждал долгий путь, поэтому без дозаправки не обойтись. Заправились мы на автозаправочной станции «Роснефть» топливом Pulsar95. Благодаря его уникальным моющим компонентам можно не переживать за состояние топливной системы автомобиля.

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья». Фото: Михаил Орехов

Кстати, о машинах. Сегодня мы протестировали Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado, предоставленные автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток», на проходимость, загнав автомобили в заснеженное поле. Пневмоподвеска в машинах позволяет увеличить клиренс, из-за чего проезд по полю был похож на обычную грунтовую дорогу, настолько эти автомобили уверенно чувствуют себя на бездорожье.

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья». Фото: Михаил Орехов

По дороге, проезжая ущелье Дарданеллы, запустили квадрокоптер, чтобы сделать великолепные снимки.

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья». Фото: Михаил Орехов

На самом горнолыжном склоне нас гостеприимно встретили и устроили небольшую экскурсию. В глаза сразу бросается, что многие гости лично знакомы с директором горнолыжной базы Сергеем. Все здесь, как и в Арсеньеве, пропитано атмосферой семейного уюта. Да и все вопросы здесь решаются просто, без лишних истерик.

Арина Левадняя. Фото: Михаил Орехов

- Был случай, когда женщина заявила, что мы ее обманываем. По программе на ее ски-пассе осталось 3 подъема, а она убеждена, что их должно быть пять. Не стали скандалить, я пошел ей навстречу и добавил два подъема. Есть, конечно, и негативные, и позитивные отзывы, последних больше. Гостей мы, кстати, развлекаем иногда. Выбираем случайного счастливчика и предлагаем ему выбрать одну из пяти карт ски-пассов. На одном из них 5 проходов. Угадал на каком - поздравляем, плюс пять бесплатных спусков, - говорит Сергей.

Горнолыжная база "Алексеевка". Фото: Михаил Орехов

Основная трасса в длину 1000 метров. Фото: Михаил Орехов

На склоне наши новички смогли вдоволь накататься. В раж вошел Антон Блохин, который не сходил с трассы до самого закрытия базы. Уже все базовые элементы у него получаются. Юлиана Виноградова тоже смогла без проблем потренироваться на спуске благодаря уклону трассы.

Команда автопробега на трассе в "Алексеевке". Фото: Михаил Орехов

- Новички в восторге, профи сразу отправились на трамплины, ну а я выжимал из своих лыж максимум скорости и крутые дуги на поворотах. По сути, все наши участники автопробега смогли в полной мере получить от этого склона все, что им необходимо, а это главное. Плюс семейная душевная обстановка. Единственным минусом лично для меня является удаленность этой трассы от Владивостока. Зато находкинцы в восторге, такая горнолыжка вблизи города - это очень круто, - делится своими эмоциями Алексей Самуськов.

Алексей Самуськов и Юлиана Виногладова на трассе в "Алексеевке". Фото: Михаил Орехов

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» подходит к концу. Впереди нас ждет еще один склон, расположенный в центре зимнего отдыха «Комета», после чего будем подводить итоги. Следите за нашим автопробегом в соцсетях по хэштегу #горнолыжкиприморья.

Наши эксперты оценили трассу. Фото: Михаил Орехов

Наш партнер - магазин «Спортмаркет на Заре», предоставивший на тест-драйв новые лыжи и доску. Оборудование мы возим с собой, закрепив на автомобилях благодаря багажной системе «Terzo». Автомобили подготовили для автопробега в рекламной мастерской Room32.

Титульный партнер автопроега - сеть супермаркетов «РЕМИ». Фото: Антон Блохин