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Ледяной дождь и снегопад. Синоптики уточнили прогноз по приближающемуся циклону

Осадки разной интенсивности ожидаются на протяжении двух дней
Кристина ГРИН
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Осадки прогнозируются уже на этой неделе.

Осадки прогнозируются уже на этой неделе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики на минувшей неделе предупредили о том, что 26 января Приморье окажется во власти циклона. Сперва была информация о том, что регион завалит снегопадом, позже появилась тревожная деталь – непогода будет сопровождаться потеплением и слабым «плюсом». Многие горожане уже сами догадались, что такой тандем может повторить аномальные события ноября 2020 года, когда край оказался в плену у ледового апокалипсиса. По уточненной информации специалистов, ледяного дождя все-таки не избежать. Но сильнее всего достанется соседней Амурской области, но и мы без внимания не останемся.

Как отмечает Борис Кубай, глава Примгромета, основной циклон будет базироваться между Благовещенском и Хабаровском. При прохождении фронта теплая воздушная масса будет сменяться более холодной. Эта самая теплая воздушная масса подарит высокие температуры воздуха от 0 до +1 .

- В утренние часы, когда начнутся небольшие осадки, температура на высоте облако-осадкообразования будет варьировать от -2 до -3 градусов, а это значит, что облака могут состоять как из водяных капель, так и из кристаллов, - отмечает главный синоптик края. - В течение дня температура в облаках будет медленно понижаться и к 16 часам, к моменту пика выпадения осадков, она будет составлять -5 градусов. При такой температуре облака становятся преимущественно снежные.

По словам Марины Парфеновой, главного редактора портала «Примпогода», ожидается до 8 миллиметров осадков. Самый пик непогоды придется на 26 число. В регионе ожидается не только снег и мокрый снег, но и дождь. Поэтому велика вероятность гололеда и гололедицы. 27 числа интенсивность осадков сократится, и уже ближе к обеду будет ясно и бесснежно.

Кстати, уже в конце месяца во Владивостоке заметно похолодает. 30 числа температуры воздуха окажутся ниже -20 градусов. А ближе к концу этой недели зародится новый циклон, который может стать причиной очередного снегопада для Приморья.

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