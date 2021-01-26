Горнолыжки Приморья 2021: Центр отдыха «Комета» - три трассы, тюбинг-парк и море снега

Три трассы центра отдыха «Комета». Фото: Антон Блохин

Участники автопробега «Горнолыжные трассы Приморья» завершают свой обзор центров зимних видов спорта и отдыха, где можно покататься на сноуборде или лыжах или просто хорошо провести время за пределами шумного города. В последний день нашего путешествия мы побывали в центре зимнего отдыха «Комета», и это стало ярким завершающим аккордом автопробега.

Напомним, команда «Комсомольской правды» отправилась в главный зимний автопробег по горнолыжным трассам Приморья. С 18 по 24 января мы посетили семь центров зимнего отдыха, сделали подробный обзор трасс, цен и инфраструктуры. Автопробег проходит при поддержке титульного партнера сети супермаркетов «РЕМИ». Генеральный партнер автопробега – MOLYGREEN, настоящее японское синтетическое масло.

Центр отдыха «Комета» - снега в достатке. Фото: Антон Блохин

Центр зимнего отдыха «Комета»

Расположен в 28 километрах от Владивостока и в 41 километре от международного аэропорта. Такси до «Кометы» из центра города стоит 460 рублей, а из аэропорта – 910 рублей. На автобусе №28 можно доехать до остановки «Воинская часть» за 28 рублей, а оттуда всего полтора километра пешком (на повороте на «Комету» автобус не останавливается). Вход на территорию центра в будние дни для взрослых стоит 200 рублей, а для детей от 6 лет и пенсионеров – 150 рублей. В выходные и праздники цена увеличивается на 100 рублей. Дети до 6 лет проходят на территорию центра бесплатно. Огромная парковка у центра вмещает порядка 1500 машин.

Автопробег завершается на «Комете». Фото: Антон Блохин

Кстати, по данным биг дата МТС «Комета» вошла в пятерку мест отдыха по посещаемости на новогодних каникулах. Она заняла второе место, лишь немного уступив Штыковским прудам.

Трасс на «Комете» три. Учебный склон протяженностью 300 метров с перепадом высот в 50 метров. Склон на 600 метров имеет перепад высот в 136 метров, на последнем склоне длина трассы 750 метров, а перепад высот 167 метров.

Трасса на 600 метров. Фото: Антон Блохин

На каждом склоне свой подъемник. Беби-лифт на 300 метров, на двух других работают бугельные. На двух склонах сойти можно в любой точке, а на трассе 750 метров, помимо вершины склона, предусмотрено только два съезда. У каждого подъемника дежурят работники, помогающие правильно воспользоваться бугелем.

Освещение на трассе работает на всех склонах, можно кататься как днем, так и вечером. Поэтому «Комета» работает в будние дни с 13:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 22:00.

Система оснежения представлена не только самоходными снегогенераторами, но и стационарными ружьями, благодаря чему «Комета» раньше остальных открывает горнолыжный сезон. Трассу ратрачат ежедневно.

Арина Левадняя. Фото: Антон Блохин

Дневной абонемент на учебную трассу в будние дни стоит 800 рублей для детей и 1100 рублей для взрослых. В выходные детский абонемент стоит 1200 рублей и 1600 рублей для взрослых. Абонемент на остальные две трассы в будние дни стоит 900 рублей для детей и 1300 рублей для взрослых, в выходные - 1300 для детей и 1900 рублей для взрослых. Разовый подъем для детей стоит от 40 рублей и для взрослых от 50 рублей.

В прокат можно взять как лыжи, так и сноуборд. Полный комплект в будние дни обойдется в 700 рублей за первый час пользования инвентарем, а за каждый последующий час – 300 рублей. В выходные цена возрастает на 100 рублей. В залог берут водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, либо 15 тысяч рублей. Оплатить услуги можно как за наличность, так и по безналу.

Инструкторы горнолыжной школы «Йети парк» на «Комете» готовы не только взять вас на разовое занятие, но и записать на полноценное обучение на несколько дней. Стоимость одного занятия составляет 1700 рублей в будни и 1900 в выходные в час для одного человека. Двух новичков учат за 2600 в будни и 3000 в выходные. Троих человек обучают за 3000 рублей в будни и 3600 в выходные, ну а группу из четырех человек обучают за 3800 в будни и 4400 в выходные. Абонемент на 10 занятий стоит 15300 рублей, 20 занятий за 29 тысяч и 30 занятий за 43 тысячи рублей.

Сергей Пряженников на трассе. Фото: Антон Блохин

Проживание на территории центра зимнего отдыха настолько разнообразно, что каждый может выбрать подходящий вариант исходя из вашего бюджета. Гостевые дома самого центра представлены двухместными номерами за 5000 рублей и четырехместными за 10000 рублей в сутки. Здесь есть также 8 гостиниц, где можно снять двухместные номера за 5000 рублей, арендовать домик за 8000, либо снять большой дом за 25000 рублей. Есть даже люксовые и полулюксовые номера.

Безопасность на «Комете» на высоте. Все склоны ограждены специальной сеткой, опоры подъемника обиты поролоном. Есть медицинский работник, готовый оказать первую помощь. Скорая помощь до территории центра доезжает за 10-15 минут. Важный момент - это ношение шлема. На склон не пускают людей без этого важного элемента экипировки. Людей, нарушающих это правило, снимают с подъемника. Впрочем, даже если у вас нет шлема, его можно взять в прокат за 250 рублей для взрослых и 100 рублей для детей в час.

У каждой трассы - отдельный подъемник. Фото: Антон Блохин

Представитель Национальной лиги инструкторов, инструктор категории С, неоднократный чемпион и призер этапов кубка Приморского края по горным лыжам Сергей Пряженников:

«На учебном склоне 300 метров есть специально выделенная часть с детским подъемником, сюда можно попасть только с инструктором. Здесь комфортно занимаются маленькие дети с наставниками. Учебная трасса имеет хороший уклон, здесь удобно учиться кататься абсолютно всем. Верхняя часть трассы 600 метров достаточно крутая, этот склон удобен уже подготовленным райдерам. Трасса 750 метров также имеет крутой уклон, он подойдет для продвинутых лыжников, новичкам тут тяжело. Все трассы здесь ратрачат каждый день. Из-за большого наплыва желающих к вечеру снежное покрытие становится жестким, ближе к концу дня здесь кататься уже не так комфортно, как днем. Утром же состояние трассы идеальное. Таким образом, не важна подготовка человека, в этом центре можно комфортно кататься как новичку, так и профессионалу».

Сергей Пряженников на трассе. Фото: Антон Блохин

Сноубордист с пятилетним стажем Максим Абдразаков:

«Трассы здесь ратрачат постоянно, благодаря чему кататься комфортно. При теплой погоде, как сегодня, трассы начинают подтаивать, но это даже лучше, так как падать при таких условиях мягче. При большом количестве желающих можно простоять в очереди на подъемник до 10 минут. Склоны подойдут для сноубордиста с любым уровнем подготовки любого возраста. Те, кто только постигают азы, идут на трассу 300 метров, дети занимаются отдельно. 600 и 750 метров - для тех, кто уже имеет базовые навыки катания. Именно из-за такого разграничения очереди на подъемник не такие большие, ведь каждый выбирает склон по своему уровню подготовки. К сожалению, здесь нет трамплинов, перил и труб для трюков. Атмосфера на «Комете» как всегда: куча народу, как будто весь Владивосток приезжает сюда покататься и погулять. Еще один очевидный плюс - качественный ремонт спортинвентаря. Работу тут делают на совесть, а мастера Юрия Кишко знают все завсегдатаи центра. В крае нет других горнолыжных склонов с такой развитой и гармоничной инфраструктурой. Единственный минус – это отсутствие безналичного расчета на входе».

Максим Абдразаков тестирует сноуборд от «Спортмаркета на Заре». Фото: Антон Блохин

Чем еще заняться в центре зимнего отдыха «Комета»

Первое, что бросается в глаза - обилие снега на «Комете». Его здесь подсыпают не только на сами склоны, но и на всю территорию центра, включая большую прогулочную зону. Здесь есть отдельный тюбинг-парк с выделенными желобами, а также небольшие горки для детей и взрослых, всего их более 20. Работает бесплатный каток. В прокат можно взять как коньки, так и тюбинг. Работает детская комната, где родители могут оставить детей, пока сами будут кататься на склонах. Есть здесь лыжня для беговых лыж с отдельным прокатом, протяженность трассы составляет 2 километра. Покушать можно в кафе, которые предлагают разнообразную кухню и блюда. Всего на территории центра семь заведений общепита. Есть отдельные мангальные зоны, где можно готовить шашлык. Пользование мангалом включено в стоимость прохода. Для компании можно арендовать теплую беседку с отдельной мангальной зоной. Кстати, курение запрещено на всей территории центра, кроме двух специальных курилок.

День на «Комете». Фото: Антон Блохин

Дневники автопробега

Финишная прямая автопробега «Горнолыжные трассы Приморья» привела нас в центр зимнего отдыха «Комета». Дорога до места назначения почищена, особых трудностей ждать не приходится. Лишь небольшой участок грунтовой дороги от улицы Шевченко до въезда в центр, покрытый льдом, может оказаться затруднительным, но наши автомобили Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado, предоставленные автомобильным партнером пробега - официальным дилером «Тойота» во Владивостоке компанией «Саммит Моторс Владивосток», справились с этой задачей.

Багажные системы «Terzo». Фото: Антон Блохин

Забегая вперед, стоит отметить, что во время выезда с парковки пришлось прибегнуть к арсеналу современных технологий, которыми буквально нафаршированы наши внедорожники. Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA фиксирует любое движение автомобиля в зоне видимости радара и выдает звуковой сигнал, если по дороге едет другой автомобиль. Радар этот «видит» дальше, чем камера заднего вида, благодаря чему можно не бояться при движении задним ходом, даже если отсутствует необходимый обзор.

Кстати, не все гости центра предпочитают заезд на территорию, очень много автомобилистов просто оставляют свой транспорт на подъезде, паркуясь прямо у обочины дороги. Хотя свободных мест на парковке даже в пиковые часы предостаточно.

В прокате есть все необходимое снаряжение. Фото: Антон Блохин

На склонах «Кометы» нам удалось протестировать новое оборудование. Дело в том, что практически каждые выходные «Спортмаркет на Заре» устраивает здесь бесплатные тесты новых лыж. Каждый желающий может обратиться к консультантам и совершенно бесплатно взять на тест свежие лыжи или сноуборд. Тут же под вас подгонят размеры креплений и отправят на подъемник. Как утверждают завсегдатаи «Кометы», некоторые люди приезжают сюда специально для того, чтобы целый день тестировать новое снаряжение в поисках идеального для себя.

«Я сегодня протестировал три доски для сноуборда, но все равно Burton Process, которую нам выдал «Спортмаркет на Заре» на время автопробега, подходит мне больше. Мне она очень понравилась, теперь вот подумываю о смене оборудования», - говорит участник автопробега Максим Абдразаков.

Тестовое оборудование от магазина «Спортмаркет на Заре». Фото: Антон Блохин

Кстати, все тестовые лыжи и сноуборды можно приобрести в «Спортмаркете на Заре» по весьма привлекательным ценам.

«Центр «Комета» хорош тем, что сюда можно приехать ранним утром и вернуться домой поздним вечером. Устал ты кататься на лыжах, взял небольшой перерыв и отправился в кафе. Пошел на каток покататься на коньках, а затем рассекаешь на тюбинге. Здесь можно совмещать как активный отдых, так и простые прогулки по территории. Есть тихие уединенные места. Если даже посчитать, сколько людей находится одновременно на склоне и в парковой зоне, то последних окажется больше. Люди сюда приезжают, чтобы отдохнуть.

Что касается склона, то я заметил лишь один минус: следы от специальной доски для карвинга, она длиннее и уже, напоминает со стороны большую лыжу. На ней ранним утром тренируются спортсмены из горнолыжной школы, пока еще нет большого наплыва посетителей. Крепления на такой доске тоже отличаются от обычного сноуборда, как и отличается след, который за собой она оставляет. Спортсмены настолько сильно врезаются кантом в снег, что после них остаются глубокие борозды. Пересекать их на моих лыжах неудобно, слишком большая вибрация, которая может выбить из равновесия. Правда уже после пары часов работы центра и от этих борозд не остается и следа. Поэтому если вы приехали на «Комету» утром, рекомендую выбирать другой склон, где не тренируются спортсмены, - говорит журналист Алексей Самуськов.

Алексей Самуськов на трассе. Фото: Антон Блохин

Автопробег «Горнолыжные трассы Приморья» подошел к концу. Позади семь дней активного отдыха, совмещенного с работой, тесты автомобилей Land Cruiser 200 и Toyota Land Cruiser Prado, оборудования от «Спортмаркета на Заре», топлива Pulsar95 от «Роснефти» и креплений «Terzo». Благодаря нашим партнерам, таким как сеть супермаркетов «РЕМИ», MOLYGREEN, рекламная мастерская Room32, путешествие оказалось легким и комфортным. Но на этом наша работа не заканчивается. Впереди еще одна важная деталь – итоговый обзорный материал по всем горнолыжным склонам Приморья. Ну и, конечно же, новые приключения. Следите за нашими публикациями, участвуйте в жизни медиахолдинга и выигрывайте призы от наших партнеров.