Как строители детского «Кванториума» пытались обмануть мэрию Владивостока на 13 миллионов

Дыры в потолке длиной до 2 метров - говорили сами за себя. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Создание детского парка «Кванториум», расположенного на Океанском проспекте, 43, во Владивостоке обернулось возбуждением уголовного дела. Об этом стало известно 25 января на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам города. Там счетной палатой и был представлен отчет о том, на что были потрачены больше 13 миллионов рублей, выплаченные подрядчикам. Оказалось, затраты были совсем необоснованными, учитывая то, что в конечном итоге был получен далеко не тот «Кванториум», который хотелось бы. Схема стара как свет – пиши дорого, а трать по факту щепотку. Остановимся поподробнее.

Так материалы, которые были указаны изначально в сметной документации, заменили на более дешевые. Самый нескромный обман был связан с системой кондиционирования, вентиляции и покрытия пола. Так подрядчик необоснованно получил 11 миллионов рублей. Еще 1,2 миллиона ушли на услуги строительства контроля и надзора.

Безопасность, несмотря на то, что речь шла о детях, здесь была далеко не в приоритете. Вместо плит технокомплеса, которые относятся к классу умеренно воспламеняемых, подрядчик использовал пеноплекс, материал, относящийся к легко воспламеняемым. Поэтому пришлось добавлять стяжку для защиты от огня – а это еще полмиллиона рублей.

Часть работ и вовсе не была выполнена, а от другой – слезы на глазах наворачивались. Полы всего «Кванториума» имеют огромное количество царапин, вкраплений строительного мусора, а в помещениях стоит едкий химический запах. К слову, в одном из помещений длина трещин доходила до 2 метров, а ширина до 15 сантиметров. Такие дыры легко пропускают воду, поэтому в июне 2020 холл здания затопило. И на финише, мебель, закупленная на сумму 628 тысяч рублей, не отвечает требованиям СанПиНа.

В общей сложности все эти нарушения нанесли городскому бюджету ущерб в размере больше 13 миллионов рублей. По материалам проверки счетной палаты в сентябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба государству». Расследование продолжается. По информации источника «КП», обвинения пока никому не предъявлены, поэтому совсем не ясно, кто ответит в суде за многомиллионный обман.

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