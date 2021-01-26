Боевая граната взорвалась в жилом доме во Владивостоке

Полиция по факту ЧП проводит проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось в ночь на 25 января в 12-этажном панельном доме, расположенном по адресу: Окатовая, 10. Там в однокомнатной квартире на 6 этаже прогремел взрыв. На место незамедлительно выехали оперативные службы. В итоге в помещении нашли изрядно выпившего 42 -летнего мужчину – хозяина квартиры и источник взрыва – гранату РГД-5.

К счастью, приморец дышал, взрыв гранаты - не стал для него фатальным. Его в экстренном порядке госпитализировали в хирургическое отделение Владивостокской клинической больницы №2. Там ему поставили диагноз - взрывное ранение брюшной стенки живота. Известно, что пострадавший временно не работает, судим никогда не был. В квартире в момент ЧП находился один в состоянии алкогольного опьянения.

По информации источника «КП-Владивосток», по предварительным сведениям, граната взорвалась из-за неосторожного обращения с запалом от УЗРГМ. Из квартиры следователи уже изъяли: корпус от снаряда РГД-5, фрагменты запала УЗРГМ, кольцо, предохранительная скоба, фрагменты корпуса запала. Части гранаты уже отправлены на экспертизу. По факту взрыва полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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