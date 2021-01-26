«Ветер ураганной силы». Еще один снегопад обрушится на Приморье после короткой паузы

Синоптики назвали дату второго стихийного бедствия. Фото: Сергей ГАПОН

Вот так снежная неделя досталась Приморью в последнюю неделю уходящего месяца. 26 января регион оказался во власти мощного циклона. Снег, мокрый снег и дождь сопровождались высокими температурами и сильным ветром. Осадки шли, практически не переставая, с полудня. Менялась лишь их интенсивность. Снег идет до сих пор и продолжится утром 27.

Как оказалось, это еще не все. На этой неделе приморцев ждет еще один такой снежный сюрприз. Приморье снова окажется в плену после небольшой паузы. Продлится она буквально день. Как говорится, передохнули, и снова в бой.

- 28 января к Владивостоку с Желтого моря подойдет очень активный, развивающийся циклон, а это уже не сегодняшний атмосферный фронт. Циклон пройдет очень близко к Владивостоку. Первая группа моделей и расчетов указывает на прохождение центра циклона в непосредственной близости к столице ДВФО. Если данные расчеты подтвердятся, в городе и на юге края надо ожидать очень сильный снегопад, сильную метель и ветер ураганной силы, более 35 метров в секунду, - отмечает Борис Кубай, глава Примгидромета.

По второму сценарию циклон пройдет на расстоянии от Владивостока, тогда прогноз несколько изменится, но снегопада все же не избежать. При такой модели расчетов ожидается сильный снег с метелью и штормовым ветром до 30 метров в секунду.

Выходит, что оба сценария не обнадеживают. При любом раскладе край завалит снегом. По словам главного синоптика края, к такому циклону стоит готовиться заранее. Хотя бы морально.

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