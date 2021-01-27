Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снежного урагана

Это уже второй по счету снегопад на этой неделе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Значительное ухудшение погоды ожидается в Приморье уже на этой неделе. Штормовое предупреждение объявлено на 28-29 января из-за приближающегося глубокого циклона. С его прохождением на большей части региона прогнозируются сильные снегопады – за 12 часов может выпасть до 18 миллиметров осадков. На юге и востоке края – до 20 миллиметров. Как сообщают синоптики, общее количество осадков составит от одной до полутора месячной нормы

На континентальной части скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, на побережье – до 30 метров в секунду. Но серьезнее всего ситуация с ветром сложится во Владивостоке и на мысах. Ожидается, что порывы ветра здесь будут варьироваться в пределах 38 метров в секунду. Это уже считается показателем ураганного ветра. В отдельных районах не исключена вероятность снежных заносов. Снежный накат и гололедица – логичные последствия стихийного бедствия.

Кроме того, в заливе Петра Великого в ночь на 29 января высота волн достигнет опасных показателей - 4 метров, а уже днем того же числа в открытой части моря – до 6 метров. Вместе с тем, в заливе ожидается взлом припая, а в северной половине Японского моря – очень быстрое обледенение судов.

- Хорошо бы завтра-послезавтра детишкам и взрослым по-возможности остаться дома, работать и учиться «на удаленке». Тем, кому это невозможно, оставить свои автомобили дома (несмотря на расхолаживающее утро), постараться с работы уйти пораньше, - говорит Борис Кубай, глава «Примгидромета». - С утра, 29 января, возможны дорожные проблемы, важно автомобилям не выезжать, а на работе договориться либо о гибком рабочем дне, либо об удаленном формате работы.

Предупреждение о грядущем снежном и ветреном апокалипсисе уже направлено в адрес губернатора Приморского края и МЧС.

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