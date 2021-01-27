В Приморье произошла «парламентская реформа»: Заксобрание захватывают одномандатники

Приморский край будет голосовать по-новому

На первом заседании приморского парламента в 2021 году депутаты внесли несколько изменений в Устав Приморского края, среди которых особо выделяется новая нарезка округов для выборов в этот самый парламент. Если раньше приморцы выбирали в ЗС ПК 20 одномандатников, а еще 20 проходили по партийным спискам, то теперь в регионе будет 30 округов, меньших по размеру и количеству избирателей. Списочникам же отводится всего лишь 10 мест.

Заседание краевого парламента состоялось в среду, 27 января. На нем подверглись изменениям несколько статей Устава Приморского края, в том числе статья 28.

- Поправки предусматривают изменение соотношения депутатов Законодательного Собрания Приморского края, избранных по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Согласно ним, 10 депутатов краевого парламента будут избираться на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Приморского края, 30 депутатов – на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Приморского края, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Следующие выборы в Законодательное собрание края состоятся уже в сентябре, одновременно с выборами в Госдуму, и это, без сомнения, будет главным политическим событием года. Разговоры о том, кто из нынешних депутатов Шестого созыва сохранит свое кресло, кто пойдет на повышение, а кто покинет парламент, шли уже давно. Но предметно разговаривать об этом стоит начать только сейчас, после того, как станет известна новая нарезка округов. Совершенно очевидно, что ни один нынешний округ не устоит в своих прежних границах, соответственно, политикам придется перестраиваться.

С другой стороны, персональные возможности для приморских политиков благодаря новой нарезке расширяются. Больше округов – больше людей, которые будут убеждать голосовать лично за себя, а не за свою партию. Кто будет более успешным в этом, узнаем уже осенью.

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