«А чем вы их поливали?»: Олег Кожемяко разнес дорожников за ледяные улицы во Владивостоке

Губернатор также пригрозил кадровым решениями, если ситуация на дорогах не изменится. Фото: Правительство Приморского края

Ледяные дороги, машины, танцующие балет, дрифтующие автобусы – не выдержал даже губернатор Приморья Олег Кожемяко. Убирают снег 152 единицы спецтехники, включая трактора, комбинированные дорожные машины и самосвалы. На дороги сбрасывают соль и реагенты, вывозят снег, по словам специалистов, работа ведется в круглосуточном режиме, тогда в чем же проблема?

Глава региона отметил, что руководство предприятия «Содержание городских территорий» должно провести анализ и выяснить, почему всего этого было недостаточно для того, чтобы избежать транспортного коллапса.

- Технику мы вам предоставляем, деньги на это выделяют как федеральный, так и краевой бюджет, – только за два года закуплено около 100 единиц. Такой помощи город никогда не получал. Видно, что она задействована, но неэффективно. Почему реагентов, которые должны быть использованы ночью, когда наступили минусовые температуры, было недостаточно или они не применялись вообще? Или они не те? Это абсолютно непонятно! – заявил глава Приморья.

Губернатор был крайне недоволен сложившейся в городе ситуацией и обозначил сроки. Олег Кожемяко дал сутки на то, чтобы руководство выстроило работу дорожных служб надлежащим образом. В противном случае он примет кадровые решения.

- Не нужно мне говорить о нормативах по изготовлению реагентов! У нас люди ездят не по нормативам, а по дорогам, которые вы не подготовили, результата не добились! Я инициирую проверку прокуратуры в отношении концентрации, состава применяемых противогололедных материалов, они сделают свои выводы. Но это после, а сейчас вы должны добиться того, чтобы жители города увидели результат, – распорядился Олег Кожемяко.

Более того, губернатор лично проверит работу дорожных служб и готовность к новому снегопаду 28 января.

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