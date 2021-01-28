Пес из Владивостока стал первым обладателем знака «Приморский барс»

Пес Деймос со своим хозяином Владимиром Чернышевым получили почетный знак «Приморский барс». Фото: из личного архива Владимира Чернышева

Сиба-ину Демишстар Деймос из Владивостока стал первой собакой-обладателем знака «Приморский барс». Пес вместе со своим хозяином, Владимиром Чернышевым, покорил десять знаковых вершин с февраля по ноябрь прошлого года.

Однако приморские горы не стали первыми в жизни Владимира и Деймоса. В 2019 они совершали восхождение на самую высокую точку России — гору Эльбрус. А в планах парня с сибой восхождение на высочайшую точку Африки — Килимонджаро.

Половину восхождений парень с собакой совершили вдвоем. Фото: из личного архива Владимира Чернышева

Сейчас идет активная подготовка.

Почетный знак «Приморский барс» у напарников один на двоих — так решили организаторы. Присужден приказом Приказ ПФСТ №173-Б от 27 ноября 2020 года.

Самым сложным стал подъем на Сестру. Фото: из личного архива Владимира Чернышева

Первым шагом к цели стало покорение Литовки (высота — 1279) 9 февраля 2020-го. Гора Лысая (1560) завершила череду необходимых восхождений в октябре.

Деймос стал первым псом-обладателем знака «Приморский барс». Фото: из личного архива Владимира Чернышева

«Самым сложным стал подъем на Сестру. Плохая погода стала неприятным сюрпризом. Попали в сильную метель, можно сказать, в буран, жутко замерзли, но справились, потому что мы команда», — рассказывает Владимир Чернышёв.

В планах команды — покорить Килиманджаро. Фото: из личного архива Владимира Чернышева

Стоит отметить, что примерно половину восхождений парень с собакой совершили вдвоем. Остальные — в разных компаниях друзей и товарищей.