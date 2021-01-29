Потянет на рекорд? Синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Приморье во время снегопада 28 января

Снегопад 28 января 2021 года во Владивостоке принес месячную норму осадков. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Синоптики подвели итоги прошедшего снегопада и подсчитали, сколько осадков выпало в разных районах Приморского края. Больше всего досталось Лазовскому району. Вместе с тем, как утверждают эксперты, этот снегопад не побил рекордов ни по скорости ветра, ни по количеству осадков.

По данным портала "Примпогода" наибольшее количество осадков выпало на побережье Лазовского района — 24 мм, что приравнивается к опасному погодному явлению. Близкое к опасному явлению с количеством снега до 18 мм отмечалось в Преображении. Серьезные осадки выпали в Посьете — 12 мм (при норме в 8 мм), Яковлевке — 14 мм (при норме осадков 12 мм), Барабаше — 10 мм (при норме осадков 9 мм).

Что касается порывов ветра, то во Владивостоке порывы ветра достигали 29 — 33 м/с, а у мысов залива Петра Великого были зафиксированы порывы до 38 м/с. За один день в столице края выпало около месячной нормы осадков.

В начале следующей рабочей недели подойдет очередной циклон. Однако, по мнению синоптиков, подобного разгула стихии ждать не придется. Циклон слабее предыдущего. Интенсивность осадков будет меньше, а местами пройдет небольшой и умеренный снег. Прогностические модели могут измениться, но серьезных потрясений от грядущего циклона, по мнению синоптиков, не последует.