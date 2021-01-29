Автомобилестроение: эволюция или революция?

Блистательный путь Subaru в раллийных и кольцевых чемпионатах начался более 30 лет назад Фото: Shutterstock

Человечество отмечает сегодня 135-летие со дня запуска в серийное производство первого самодвижущегося экипажа с двигателем внутреннего сгорания вместо лошади. Именно с января 1886 года, с патента под номером 37435, началась история автомобилестроения. Современные производители автомобилей отмечают этот праздник как свой профессиональный. Ведь что представляли собой те первые автомобили? Трехколесная повозка без лошади, мощностью даже меньше, чем лошадь (реальная мощность первого серийного автомобиля составляла всего 0,9 л. с.). Очень трудно провести параллель с тем, что сегодня мы называем автомобилем. Современный автомобиль уже даже «железным конем» никто не называет. Скорее, это гаджет на колесах, чудо инженерной и дизайнерской мысли, доступное каждому.

Но что объединяет первый Motorwagen и, например, современный Subaru, - над их созданием трудились лучшие умы своего времени. Так получилось, что в XIX веке самые одаренные инженеры в автомобилестроении жили в Европе, а вот уже в веке XX на мировую арену вышла азиатская страна, невероятно прогрессивная во всем, что касается техники, - Япония.

С небес на землю

Одна из самых популярных и в то же время загадочных японских марок автомобилей – это Subaru. Во многих странах, в том числе и в России, владельцы автомобилей Subaru объединяются в клубы по интересам, устраивают совместные мероприятия и вообще относятся к своим автомобилям с нескрываемым пиететом. Во многом это связано как раз с техническими особенностями этой марки, сделавшей ее не похожей на других. Тот же горизонтально-оппозитный двигатель. Но, может, просто звезды так сложились.

Своим появлением на свет бренд Subaru обязан Кенджи Кита - первому президенту компании Fuji Heavy Industries Ltd. Он же и придумал название. Subaru на русский можно перевести как «объединять, собирать вместе», а еще одно значение этого слова – скопление звезд в созвездии Тельца. Мы называем его Плеяды: густо расположенные друг к другу шесть звезд (в телескоп можно насчитать гораздо больше), именно они и отобразились на логотипе Subaru. Ну, точно, звезды сложились.

Сама корпорация Fuji Heavy Industries Ltd ведет свою историю с 1917 года и первоначально ее интересы касались авиации. Те, кто изучал историю других популярных автомобильных марок, возможно, испытают дежавю, но да, авиаторы приложил свою руку и к этой марке.

Тот самый Subaru 360 Фото: Shutterstock

В 1954 году инженеры Subaru продемонстрировали прототип легкового автомобиля P-1 (Subaru 1500), в котором впервые в японском автомобилестроении реализовалась монококовая конструкция кузова, но до серийного производства дело не дошло. Полноценно же спустились с небес на шоссе инженеры FHI в 1958 году, явив всему миру Subaru 360.

Впереди планеты всей

Цифра 360 в названии первой серийной модели от Subaru обозначала объем двигателя (358 кубических сантиметров, если быть точнее) мощностью 16 л.с. Кстати, располагался он сзади. Фактически, это был двухцилиндровый двухтактный мотоциклетный моторчик с воздушным охлаждением, а бензин перед заправкой нужно было смешивать с моторным маслом! Но в то время в Японии, переживавшей не лучшие времена, правительство пыталось стимулировать внутреннее производство и практически избавило от налогов легковые автомобили длиной до 360 сантиметров. Subaru 360 стала первой машиной, попавшей под эти преференции, и компания вдруг стала лидером по производству автомобилей такого класса.

Успех закрепила модель Subaru 1000 1965 года - первый японский серийный автомобиль с передними ведущими колесами и с 4-цилиндровым оппозитным двигателем объемом 997 кубических сантиметров и мощностью 55 л.с. С этой модели и началась история оппозитных двигателей Subaru.

Еще один прорыв - Subaru Leone 1971 года - первый в мире полноприводный легковой автомобиль, который снискал огромную популярность и за пределами Японии, особенно в США.

1982 год – Subaru начинает выпускать двигатели с турбонаддувом. 1984 год – впервые в мире Subaru выпустила автомобиль с управляемым электроникой вариатором ECVT.

В 1989 году уже Subaru Legacy ставит мировые рекорды в Аризоне, преодолевая 100 000 километров за 19 суток с остановками для дозаправки и смены водителей. Вдумайтесь, 19 суток непрерывной езды по треку со средней скоростью 223,345 километров в час. Впрочем, участие Subaru в автоспорте, которое начнется полноценно в 1990 году с блистательной победы Legacy на престижных раллийных гонках Safary Rally в группе «N», это уже другая история.

Система помощи при движении по бездорожью X-Mode позволит справиться со снегом или грязью водителям с любым опытом вождения Фото: Shutterstock

«Создан инженерами»

Давайте заглянем в день сегодняшний. Вся история автомобилестроения, начавшаяся 135 лет назад в Европе, приводит нас в конечном итоге в автосалон Subaru, расположенный на основной трассе в пригороде Владивостока. Сегодня это своеобразный автогородок с множеством брендов из разных частей света, но что-то есть такое в душе каждого приморца, что заставляет испытывать особый трепет к звездно-синему логотипу.

Что это, японская педантичность, внутренняя страсть доводить все до идеала и чувство колоссальной ответственности за конечный результат? Возможно, ведь ничто не внушает столько уверенности в этом результате, как слова «японская сборка». А Subaru может этим похвастаться: Subaru Forest, Subaru XV, Subaru Outback – все эти модели, обладая левым рулем, созданы и собраны в Японии.

Может, нас привлекает концепция первичной безопасности, которая получила отражение в конструкции кузова автомобиля и компоновки органов управления? Каждый автомобиль Subaru отличается высочайшим уровнем безопасности. А любые изменения конструкции кузова всегда направлены на улучшение обзорности и уменьшение «слепых зон».

С момента начала производства автомобилей компания Subaru в первую очередь фокусировалась на разработке «технологии безопасности» Фото: Shutterstock

Или все дело в уникальных технологиях? Да, инженеры Subaru создали симметричный полный привод, горизонтально-оппозитный двигатель Boxer, которые навсегда вписали имя Subaru в историю автомобилестроения, помогли бренду стать легендой в мире гонок, на обычных дорогах и там, где их нет. Не зря у Subaru слоган «Создан инженерами».

Что же такого создали инженеры? Во-первых, горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый бензиновый двигатель серии FB. Новое поколение моторов сохранило все преимущества предыдущего: компактность, легкая конструкция, низкий центр тяжести, низкий уровень вибрации, долговечность. При этом смоги добиться уменьшения расхода топлива на 10%. И нужно ли напоминать, что горизонтально-оппозитный двигатель, благодаря низкому центру тяжести, делает автомобиль более сбалансированным и устойчивым.

Горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый бензиновый двигатель серии FB Фото: Shutterstock

Во-вторых, симметричный полный привод. Система полного привода Subaru обеспечивает эффективное распределение тягового усилия по всем четырем колесам. Subaru Boxer расположен симметрично относительно продольной оси автомобиля, а трансмиссия смещена назад, в пределы колесной базы. Такая компоновка оптимизирует продольно-поперечный баланс масс и обеспечивает стабильную тягу на любых покрытиях в разных условиях движения.

Чтобы получать максимум от двигателя Subaru Boxer и симметричного полного привода, была создана бесступенчатая вариаторная трансмиссия Lineartronic. Также в современных автомобилях Subaru используется новая глобальная платформа, жесткость которой увеличилась на 70—100% за счет использования высокопрочных материалов.

Для заметенного снегом Приморья будет не лишним напомнить про систему помощи при движении по бездорожью X-Mode. Регулируя параметры работы двигателя, бесступенчатой трансмиссии Lineartronic, систем полного привода и динамической стабилизации (VDC), X-Mode позволит водителям с любым опытом вождения преодолеть и неудобные сугробы, и подледеневшие подъемы. Что называется, проверено на себе, в последние дни - неоднократно.

- Мы любим принимать вызовы и бросать их. Именно поэтому каждый раз стараемся улучшить существующие решения, решить нерешаемые задачи, вдохновить себя заново изобрести автомобиль, который будет вдохновлять всех вокруг. Мы стремимся быть лучше и сильнее наших конкурентов, быть лучше и сильнее самих себя, - говорят представители Subaru Motor Corporation.

Subaru собирается только в Японии под жестким контролем разработчиков Фото: Shutterstock

Послесловие

Наверное, каждый любит Subaru за что-то свое. Меня, например, этот автомобиль делает счастливее. Да, я не так давно купил себе Subaru Forester, и теперь, когда сажусь за руль, когда давлю на педаль, ловлю себя на мысли, что становлюсь в этот момент счастливей. Попробуйте пройти тест-драйв на любом автомобиле из модельного ряда Subaru в дилерском центре «Сумотори-Авто СМ» (город Артем, улица Тульская, 2; телефон: 8 (423) 2-600-100) и, кто знает, может и для вас это станет переломным моментом.