Вы льете на дороги воду: эксперт раскритиковал уборку дорог во Владивостоке

Обработка дорог во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток в очередной раз борется с последствиями снегопада, который обрушился на город 28 января. При этом нельзя сказать, что дорожная техника работает плохо, как раз таки наоборот. Бригады, сформированные «СГТ» исправно посыпают улицу реагентами и чистят дороги. Но сколько бы реагента и песко-соляной смеси ни высыпала дорожная спецтехника, устранить гололед получается с трудом и далеко не на всех улицах. Почему во Владивостоке в очередной раз не могут оперативно устранить последствия снегопада, рассказал эксперт, руководитель аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

- Нужно понимать, какие противогололедные материалы были использованы. На протяжении многих лет во Владивостоке используют жидкий хлористый кальций для предотвращения наледи. Но этот реагент достаточно опасен для автомобильного движения. В 2009 году в Москве пытались его использовать, но после его применения произошли цепные аварии на дорогах, а сам реагент после этого был запрещен к применению. Дело в том, что хлористый кальций в жидком виде не только плавит лед, но и создает скользкую пленку на поверхности. По сути, борются со льдом, но сама дорога остается скользкой. Из-за этих свойств жидкий хлорид кальция в Москве и других крупных городах запрещен. Этот реагент малоэффективен во время снегопада, ледяных дождей и сильного ветра. Мало того, что он на 70% разбавлен водой, так еще приплюсуйте дождь или снег, а также сильный ветер, который смывает его с дороги, - говорит Анна Климентова.

Сопки Владивостока делают город особенно опасным в гололед Фото: Сергей БАЛАНОВ

И хотя жидкого хлорида кальция распределяется меньше, чем песко-соляной смеси, лучше от этого, по мнению эксперта, не становится, ведь этот вариант также не подходит для качественного устранения наледи.

- Песко-соляная смесь также малоэффективна. Мы проводили совместное исследование с Московским автодорожным институтом и выяснили, какой крупности должен быть фракционный материал, чтобы он работал. Как правило, песко-соляная смесь состоит из частиц меньше одного миллиметра, такая смесь не дает нужного эффекта сцепления с колесами, - добавила Анна Клементова.

Обработанные дороги, но водителей это не спасает, поскольку под кашей - лед Фото: Сергей БАЛАНОВ

Нужны качественные изменения

Эксперт считает, что во Владивостоке нужно полностью пересмотреть подход к использованию химических реагентов.

- Я бы рекомендовала использовать комбинированные противогололедные материалы, где есть доля химических материалов, чтобы плавить лед, и доля фракционных, но это не должен быть песок. Исходя из опыта других городов, стоит использовать твердые многокомпонентные материалы - смесь разных солей с ингибиторами коррозии, а во время ледяных дождей сыпать реагентов нужно в два раза больше и добавлять мраморную крошку фракциями крупнее, чем песок. Таким образом достигается эффект плавления льда и добавляется фиксационный момент для того, чтобы было сцепление. Состав этих комбинированных материалов полностью отличается от того, что используют во Владивостоке, - говорит эксперт.

Типичная ситуация в гололед даже на центральной улице - водитель буксует на месте в небольшой подъем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Меняем жидкое на твердое

В то же время эксперт отмечает, что Владивосток, как правило, не справляется не с самим снегопадом, а с образованием наледи. Причина тому все та же - неправильно подобранный реагент, а также его агрегатное состояние.

- Согласно национальному стандарту Р ГОСТ 50597-2017, а он хорошо известен всем дорожникам, в течение трех часов после снегопада на дорогах города не должно быть снега и наледи, а во время снегопада не должно быть наледи и рыхлого снега больше пяти сантиметров. Перед снегопадом в других городах обрабатывают дорогу небольшим количеством реагента, во время снегопада это все прометается, чтобы не допускать накопления снежной массы и ее прикатывания. Но для Владивостока картина другая из-за перепадов высот и особенностей рельефа. Здесь нельзя обрабатывать дороги жидким реагентом, он запрещен для обработки спусков и подъемов, потому что он жидкий, он стекает. Когда идет дождь или снег, реагент быстро разбавляется и замерзает, теряя свои свойства. Фактически, вы льете на дороги воду, закатывая ледяные горки. Если использовать то, что есть сейчас в наличии у Владивостока, то единственная возможность спасти дороги города - это попробовать использовать хлористый кальций в твердом виде, чаще прометать дороги и сыпать больше песко-соляной смеси. Это единственный вариант, при котором можно спасти ситуацию, - отметила Анна Клементова.