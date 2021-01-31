Участники несогласованного митинга сместились с площади на набережную Спортивной гавани, устроив хоровод

Участники несанкционированного митинга устроили хоровод вокруг елки. Фото: принтскрин видео.

Сегодня, 31 января, во Владивостоке участники несанкционированного митинга сместились с центральной площади к набережной Спортивной гавани, устроив хоровод вокруг елки.

Вслед за тем, как здесь появились люди и начали водить хоровод вокруг елки, на набережной появились автозаки. Пока что информации о задержанных в этой части города не поступало.

Вместе с тем появилась информация о первых задержанных на центральной площади Владивостока. Речь идет о тех гражданах, кто вопреки словам полицейских все же развернул плакаты. Их проводили в автозак, по информации портала vl.ru, одного из них увез УАЗ "Патриот".