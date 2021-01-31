Во Владивостоке под протестующими треснул лед, они бегут на берег, где их задерживает ОМОН

Хоровод вокруг заглохшего аэробота устроили участники несанкционированного митинга. Фото: vl.ru

Во Владивостоке участники несанкционированного митинга переместились на лед набережной Спортивной гавани, но вновь вынуждены бежать. Причина тому - треснувший лед.

К протестующим на замерзшей бухте все же вышли сотрудники ОМОНа. Несколько молодых людей были задержаны, их проводили в автозаки, которые стоят у территории яхт-клуба «7 футов».

К протестующим выехал аэробот «Тайфун 1000К» с капитаном полиции и сотрудниками ГИМС, но спецтехника заглохла, а протестующие по привычной манере стали водить хоровод, только уже не вокруг елки, а вокруг аэробота.

Напомним, по данным правительства Приморья, на акцию пришло порядка 60 человек.