Кто сломал катер спасателей во время несанкционированных митингов во Владивостоке: озвучена официальная версия

Мужчина спрыгнул с аэробота за несколько секунд до того, как заглох мотор Фото: принтскрин видео.

В мэрии Владивостока официально прокомментировали инцидент, произошедший с аэроботом, который выехал на лед к участникам несанкционированного митинга 31 января 2021 года. Напомним, аэробот внезапно заглох, после чего протестующие устроили хоровод вокруг спецтехники. По одной из версий, поломка - дело рук протестующих.

Аэробот направили на лед в районе Спортивной гавани по решению Владивостокской городской поиско-спасательной службы, чтобы при необходимости оказать помощь, так как массовый выход на лед может быть небезопасным.

"Как сообщили во Владивостокской поисково-спасательной службе, неизвестный молодой человек подбежал и вырвал кабель датчика зажигания. Кабель восстановили своими силами. Сейчас аэробот функционирует", - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

На одном из видео, размещенных в сети, видно, как аэробот начинает движение, затем с него спрыгивает предполагаемый виновник инцидента, после чего спецтехника глохнет. Ну а далее протестующие заводят хоровод.

Стоит отметить, что руководство службы с заявлением в правоохранительные органы по данному факту не обращалось, материального ущерба нет.