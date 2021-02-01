Погода на февраль 2021 во Владивостоке: осадков будет меньше нормы, но и температурный фон ниже

В феврале 2021 года во Владивостоке будет меньше снега, но температурный фон окажется ниже, чем в предыдущий год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в феврале в 2021 году преподнесет жителям Владивостока несколько сюрпризов. Так синоптики прогнозируют уменьшение количества осадков, но вместе с этим стоит ждать понижения температурного фона.

Синоптики прогнозируют, что в 2021 году февраль будет холоднее, чем в 2019 и в 2020 году. Все дело в том, что в прошлые года февраль был экстремально теплым, со среднемесячной температурой воздуха -4...-6 °C.

Но стоит взглянуть на многолетние данные наблюдений синоптиков, как все встает на свои места. По данным портала "Примпогода", в Приморье температура воздуха в среднем за февраль составляет −13…−16 °C. По предварительному прогнозу метеорологов Примгидромета в этом месяце средняя месячная температура воздуха составит -13…-18 ºС, местами на севере края до -20 ºС, на побережье -7…-12 ºС, что ниже средних многолетних значений на 1-2 ºС, на западе и юге края около них.

Таким образом можно сделать вывод, что нас ждет самая обычная февральская зима с устойчивым минусом. Хотя, синоптики не исключают того факта, что в феврале возможны оттепели, в континентальных районах края это явление может продлиться до трех дней, а на побережье и во Владивостоке - до шести дней.

Февраль - один из самых сухих месяцев года, осадков выпадает даже меньше, чем в январе. Наименьшее количество (5–10 мм) отмечается в Приханкайской равнине, в остальных районах края в среднем 12–20 мм. Согласно предварительному прогнозу, на всей территории Приморья осадков в феврале 2021 года выпадет меньше среднего многолетнего количества.