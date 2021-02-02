«Ветеранская схема». Против депутата ЗСПК и экс-кандидата в губернаторы возбуждено уголовное дело за особо крупное мошенничество

На фотографии сама Юлия Толмачева, которая поздравляет ветерана С Днем Победы. Фото: ЗСПК.

На этот раз в центре внимание Законодательное собрание Приморского края, а точнее один из ее депутатов. Следователи возбудили уголовное дело против Юлии Толмачевой, которая также является адвокатом, входящим в состав региональной коллегии адвокатов. Она еще и председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Для полноты картины необходимо добавить, что в 2018 году, она даже вступила в предвыборную гонку на место губернатора Приморья, позже стала его советником. Теперь более-менее ясно, о ком пойдет речь. Так вот обвинения против такой персоны крайне серьезные, она подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере

- По версии следствия, в период времени с 15.03.2013 по 12.03.2018 подозреваемая, находясь в городе Владивостоке, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников департамента земельных и имущественных отношений Приморского края похитила, используя право на льготное получение ветеранами боевых действий земельных участков, безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок, расположенный на территории города Владивостока, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что общая кадастровая стоимость земельных участков – свыше 15 миллионов рублей. Именно в такую сумму и был оценен ущерб, причиненный городу. Следователи ходатайствовали об избрании в отношении госпожи Толмачевой меры пресечения. В итоге суд отправил ее под домашний арест до 9 марта.

Если ее вина будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Вместе с тем, расследование уголовного дела продолжается. Впереди проведение комплексных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

СПРАВКА

Юлия Валерьевна Толмачева родилась 27 марта 1975 года в селе Анучино Анучинского района Приморского края. В 1997 году окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1999 по 2003 годы – адвокат в Приморской краевой коллегии. С 2003 года по настоящее время – председатель коллегии адвокатов «ПРАВО», член комитета по социальной политике и защите прав граждан. Является председателем правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае. В 2008 году - кандидат на пост губернатора Приморья. В том же году Юлия становится его советником.

Была замужем. Избранником Юлии тогда стал Сергей Красношапка, который ранее также был отправлен под домашний арест за идентичное преступление, правда, по «инвалидной схеме».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14