Энергическое трио и растрата в 730 миллионов. В Приморье осудят бывшего финансового зама гендиректора ДЭК

За мошенничество в особо крупном размере обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Когда дело доходит до растрат, все привыкли видеть миллионы. Но дело с таким количеством нулей явно претендует стать одним из самых громких. Речь пойдет о растрате в 730 миллионов рублей. На это раз очередь Елены Т., заместителя генерального директора по финансам ПАО «ДЭК», которую обвинили в растрате в особо крупном размере и мошенничестве. Накануне Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и раскрыла детали преступной схемы.

Как удалось выяснить следователям, началось все 13 лет назад. С 2008 по 2015 Елена вместе с работниками ПАО «ДЭК» заключала фиктивные договоры на оказание юридических услуг, а также на благотворительные пожертвования якобы на проведение спортивных мероприятий. За семь лет удалось похитить более 730 миллионов рублей. По информации источника «КП», порядка 500 миллионов из них были обналичены и переданы руководителям компании ПАО «РАО ЭС Востока». В сухом остатке у Елены в распоряжении осталось около 200 миллионов.

- Кроме того, в 2014-2016 годах злоумышленница, сообщив работодателю ложные сведения о пребывании в служебных командировках в периоды нахождения в личных целях за пределами Российской Федерации, необоснованно получила заработную плату и компенсацию командировочных расходов в размере более 1 миллиона рублей, - сообщает в Генпрокуратуре РФ.

Чтобы возместить причиненный ущерб, имущество Елены было арестовано. По информации источника «КП», речь об оргтехнике и ювелирных украшениях. Коттеджей, земельных участков и автомобилей в списке нет. Свою вину обвиняемая признает полностью и раскаивается в содеянном.

В надзорном ведомстве отмечают, что вскоре уголовное дело направят в Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что приговоры уже выслушали Виктор Милуш, бывший гендиректор ПАО «ДЭК» и Иван Благодырь, экс-генеральный директор «РАО ЭС Востока». В октябре 2020 года Милуша признали виновным в присвоении и растрате, назначив наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима. Вместе с тем ему также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. Тогда же он лишился кресла депутата ЗСПК, ушел он по собственному желанию+.

Дело Ивана Благодыря рассматривалось в особом порядке. Его также признали виновным в подстрекательстве и приговорили к 4 годам колонии общего режима. Его адвокат уверял, что Милуш и Елена Т. просто-напросто оговорили его. По словам защитника, они пошли на сделку, чтобы сдать остальных фигурантов и уменьшить сроки своих приговоров. Кто кого сдал – достоверно неизвестно.

Тем не менее, почти все фигуранты дела уже осуждены. На очереди лишь Елена, которой грозит до 10 лет лишения свободы.

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