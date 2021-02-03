В Хабаровске возобновили выпуск автобензинов, скоро топливо появится и в Приморье

Первые отгрузки бензина на заправки сети ННК начались 3 февраля, по сообщению компании скоро дефицит будет устранен

В Хабаровске на нефтеперерабатывающем заводе завершили процесс пуско-наладочных работ по замене компрессорного оборудования, отвечающего за выпуск высокооктанового топлива и возобновил производство автобензинов марок АИ-92 и АИ-95, сообщает АО «ННК-Приморнефтепродукт». Это значит, что скоро дефицит бензина ходовых марок в Приморье будет устранен.

Сообщается, что уже 3 февраля начнутся отгрузки топлива с завода на АЗС сети ННК.

«На время замены оборудования на АЗС ННК наблюдался повышенный спрос на автобензины, что привело к значительному снижению установленного АО «ННК» минимального объёма запасов на нефтебазах. В целях бесперебойного обеспечения населения топливом АО «ННК» совместно с Минэнерго России оперативно наладило поставки стороннего ресурса (с НПЗ других регионов).

Так, компанией было приобретено порядка 48 тыс. тонн автобензинов. На сегодняшний день ежесуточно цистерны с автобензином поступают по железной дороге и развозятся на станции для обеспечения потребностей региона присутствия. На время ажиотажного спроса приоритет отпуска топлива отдавался социальным службам, государственным учреждениям и специальным службам», - говорится в сообщении компании.

Напомним, 2 февраля, министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин заявил, что возобновления поставок бензина в полном объеме стоит ожидать уже к концу этой недели.