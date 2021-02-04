Маткапитал, управление собственностью и поправки в Устав

В ходе январской сессии депутаты рассмотрели 32 вопроса, заседание проходило в режиме видеоконфренции. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Самым резонансным вопросом повестки, который поддержали депутаты на январском заседании краевого парламента, стала корректировка основного закона Приморья. Важность изменений отметил и председатель краевого парламента Александр Ролик. Перед началом заседания спикер традиционно обозначил самое важное, над чем предстоит работать.

«Депутаты внесут изменения в Устав Приморского края. Законопроект приводит основной закон края в соответствие с федеральным законодательством и учитывает поправки в Конституцию РФ», - подчеркнул Александр Ролик.

Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В числе поправок новое положение о том, что органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в стране. В Уставе Приморья также предусматривается возможность проведения общественных обсуждений по проекту краевого бюджета и годовому отчету о его исполнении. Кроме того, в краевом парламенте меняется соотношение депутатов-одномандатников, их станет на 10 больше, и тех, кто избирается по партийным спискам.

Компактно и рядом

Все изменения к лучшему, уверена большая часть депутатского корпуса. Ведь таким образом в парламенте окажутся те, кто на самом деле готов работать на своих избирателей.

Согласно принятым изменениям, на следующих выборах в Законодательное собрание приморцам предстоит выбирать 30 депутатов-одномандатников и 10 представителей партий. Сами округа станут компактнее и удобнее для работы депутата.

«Каждый раз я избирался по одномандатному округу. И я всегда стоял и стою за одномандатную систему. В идеале необходимо, чтобы все депутаты были одномандатниками. Ведь именно они, в хорошем смысле слова лоббисты своих территорий, лучше всего защищают интересы избирателей. Они подчиняются не политической силе, а жителям своего округа», - уверен председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Дмитрий Новиков.

Дмитрий Новиков. Фото: пресс-служба ЗС ПК

В ответственное управление

Главная цель уточнения формулировок закона «Об управлении собственностью Приморского края» - совершенствование регионального законодательства. Кажется, что вопрос несущественный, однако он касается очень важной сферы - крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 10 процентов уставного фонда предприятия либо балансовой стоимости его активов.

«Поправки подготовлены в целях совершенствования регионального законодательства. Они уточняют полномочия отраслевых органов исполнительной власти Приморья в части согласования сделок, которые совершают подведомственные краевые государственные унитарные предприятия и государственные учреждения», - говорит председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

Сергей Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Необходимость поправок связана с федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Он прописывает необходимость согласования с собственниками ряда сделок. Уже упомянутых крупных, а также тех, которые заключаются в форме заимствования путем заключения с кредитными организациями договора о получении кредитов и путем размещения облигаций или выдачи векселей.

Также предварительное согласие собственника требуется и на заключение крупных сделок бюджетному учреждению.

«Без одобрения нельзя будет совершать сделки, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей его в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, если его уставом не предусмотрен меньший размер крупной сделки», - отметил Сергей Ищенко.

После внесения необходимых поправок в краевой закон к полномочиям краевой власти будет отнесено согласование сделок, которые совершают подведомственные краевые государственные учреждения и унитарные предприятия. Однако есть и исключения: если речь идет о сделках по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, а также сделках по передаче в залог имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у краевых государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.

В помощь маме

Изменен в январе и краевой закон «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края». Поправки предусматривают формирование единого подхода при использовании средств регионального материнского (семейного) капитала, полученного как при рождении второго ребенка, так и при рождении третьего и последующего ребенка (детей).

«Речь идет о направлении выплаты или ее части на уплату первоначального взноса при оформлении кредита или займа на приобретение (строительство) жилого помещения. Ранее такой возможности у многодетных семей не было», - говорит председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Татьяна Косьяненко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

После январского заседания у многодетных семей появляется возможность использовать региональный материнский капитал для оплаты расходов, связанных с получением образования. Правда, они должны входить в перечень, который установило правительство Российской Федерации.

Еще одно крайне важное изменение - теперь сертификат (напомним, что региональный материнский капитал - это не наличные деньги) можно использовать сразу же с момента рождения ребенка. Больше ждать 6 месяцев нет необходимости.

«В отличие от действующей редакции закона принятый проект устанавливает, что размер регионального материнского (семейного) капитала определяется на дату рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 01.01.2021, а не на дату обращения», - говорит Татьяна Косьяненко.

Доедем до почты?

И не только до нее. После январского заседания люди с ограниченными возможностями получили возможность добраться на социальном такси до аптек, учреждений культуры, библиотеки для слепых. Если выразить кратко, то поправки сделают жизнь людей комфортнее.

«В числе прочего, после одобрения поправок, инвалиды края смогут добраться на такси и до организаций культуры и искусства, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, общественных организаций инвалидов, библиотеки для слепых, отделов опеки и попечительства и иных», - отметила Татьяна Косьяненко.

Напомним, пилотный проект «социальное такси» работает во Владивостоке с марта прошлого года. Инвалиды могут пользоваться услугой не более чем с двумя сопровождающими лицами. Объем расходов на предоставление транспортной услуги для одного человека не превышает 10 000 рублей в год.