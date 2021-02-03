ЧП в воздухе: пассажирский самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, экстренно сел в Нижневартовске

Самолет должен был приземлиться в Москве, но в воздухе случилось ЧП. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», вылетевший из Владивостока в 13:50 по местному времени в Москву, был вынужден в экстренном порядке приземлиться в Нижневартовске. Такое решение командир воздушного судна принял после того, как одному из пассажиров стало плохо на борту самолета.

Ближайший аэродром, который был готов принять самолет, оказался в Ханты-Мансийском автономном округе. Там женщину уже ждала карета скорой помощи. Врачи госпитализировали ее в больницу для оказания срочной медицинской помощи.

Информацию об экстренной посадке самолета корреспонденту «КП-Владивосток» подтвердили в пресс-службе аэропорта дальневосточной столицы.

Пока сведений о том, что в обстоятельствах произошедшего разбираются оперативники, не было. «КП» продолжит следить за развитием ситуации.

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