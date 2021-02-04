Телемедицина пришла на помощь беременным Владивостока

С помощью телемедицинских технологий врачи могут экстренно консультироваться друг с другом. Фото: сайт rod3.ru

«Родильный дом № 3 Владивостока идет в ногу со временем!», — утверждают представители медучреждения и с этим трудно не согласиться. Телемедицина пришла на помощь родовспоможению и теперь врачи могут экстренно консультироваться друг с другом несмотря на расстояния.

Несколько дней назад для того, чтобы помочь будущей маме двойняшек, которой поставили сложный диагноз, свои усилия объединили врачи роддома № 3 и исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.

Врачи из Владивостока и Москвы провели онлайн консилиум по вопросу здоровья мамы и двух ее малышей. Фото: сайт rod3.ru

В онлайн-консилиуме между Владивостоком и Москвой приняли участие: дочь знаменитого кардиохирурга, педиатр, неонатолог, детский кардиолог, анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук Екатерина Бокерия; врач акушер-гинеколог высшей категории, завотделением функциональной диагностики «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Виолетта Чернухина; врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским отделением патологии беременности роддома № 3 Нина Денисова.

«Благодаря объединению знаний, профессиональному опыту работы в области патологии плода и беременности врачи всегда могут оказать своевременную помощь своим пациентам», — заверяют медики на странице сайта владивостокского роддома.

Современные технологии помогают объединить опыт и знания врачей через растояния. Фото: сайт rod3.ru

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