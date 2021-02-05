Эксперт рассказал, как правильно подобрать горные лыжи и остаться довольным покупкой

Приобретение горных лыж, это ответственный шаг. Перед тем, как совершать покупку, нужно досконально изучить все нюансы и определиться с выбором. Нельзя просто прийти в магазин, увидеть первые попавшиеся вам на глаза лыжи и сделать покупку. Обязательно нужно проконсультироваться с менеджером, чтобы понять, подходит вам эта модель, или нет. Впрочем, ничто не мешает заранее подготовиться к покупке и изучить главные моменты, влияющие на ваш выбор.

Инструктор по горным лыжам международной категории В, менеджер магазина «Спортмакет на Заре» Олег Мельник, который уже 20 лет занимается горнолыжным спортом, рассказывает, на какие моменты нужно определить первостепенное внимание при покупке и как разобраться во всем ассортименте горных лыж тому, кто еще не понимает, чего именно ему надо.

СТИЛЬ КАТАНИЯ

При выборе лыж важным является зона их применения, будь то трасса, фрирайд, или спортцех. Далее уже определяется модель из нужной категории, а это уже зависит от уровня подготовки лыжника, его физических данных и, конечно же, личных предпочтений и финансовых возможностей. Благо в этом вопросе всегда можно найти интересные предложения по скидке. Итак, какой стиль вам больше подходит?

Горные лыжи для трасс

Подходят для любителей динамичного катания и выполнения резаных поворотов. Карвинговые лыжи ориентированы на катание по хорошо подготовленным трассам — мягкому вельвету и ровным жестким склонам.

Универсальные горные лыжи

Многоцелевые лыжи, готовые к катанию по трассе, вне зависимости от ее состояния. Это может быть как жесткий и леденистый склон, так и неглубокий пухляк.

Горные лыжи для фрирайда

Модели для этого стиля рассчитаны на катание вне трасс. Чтобы комфортно на них кататься, требуется особая подготовка райдеров. К сожалению, фрирайдового катания в Приморье очень мало из-за небольшого количества естественного снега.

Горные лыжи спортцех

Это лыжи для олимпийских дисциплин — слалом, слалом-гигант и скоростной спуск. Само собой они не подойдут новичкам, это выбор спортсменов.

Детские горные лыжи

Для маленьких лыжников производятся самые простые лыжи. Они подбираются по принципу - 10-15 см от роста. Чем короче лыжи, тем меньше нужно тратить сил на повороты. Для детей постарше с высоким уровнем катания есть также экспертные и спортивные линейки.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

Следующий шаг при выборе лыж, это оценка уровня подготовки. Не пытайтесь переоценить свои силы. Если не уверены в своих силах, разумно выбрать что-то попроще, а проверить себя всегда можно на склоне, благо для этого «Спортмаркет на Заре» проводит бесплатные ски-тесты на «Комете». Прокатившись, всегда можно не только оценить собственные силы, но и спросить мнения экспертов.

Начинающие

Самые простые и недорогие лыжи, отличаются мягкостью и небольшим весом. Как правило их выбирать проще всего, ведь для базового уровня не нужно никаких супертехнологий. Просто возьмите те, что понравятся, а консультант поможет подобрать конкретную модель. При выборе такого снаряжения ориентируются на рост: длина лыж равна вашему росту минус 10-15 см. Чем вы легче, чем меньше у вас навыков, тем короче должна быть лыжа.

Опытные и любители

Промежуточное звено между новичками и экспертами. Те, кто уже умеет кататься и имеет базовое представление о своем стиле катания. Пожалуй, самая масштабная категория лыжников. Горные лыжи в ней, как правило, шире, жестче и обладают более сложной конструкцией. При выборе такого снаряжения нужно понимать, чего вы хотите от лыж и куда будете с ними ездить. Ведь Альпийские горы не имеют ничего общего с приморскими курортами.

Опытные и эксперты

Эти лыжи предназначены для любителей горнолыжного спорта со средним или высоким уровнем техники. Они изготавливаются по последнему слову техники. Такое снаряжение подходит для трасс различной сложности и надежно работет на любых скоростях.

ВЫБИРАЕМ ПО РОСТОВКЕ

Как правило отправной точкой при выборе лыж служат ваши рост и вес, однако есть множество других факторов, например, назначение горных лыж, характер снежного покрова, особенности рельефа и вашей техники катания. Эксперт рекомендует выбирать длину горных лыж в том числе и опираясь на эти параметры.

Предпочтение более короткой ростовке отдают новички, которым нужно совершенствовать свою технику катания. Если ваш вес меньше, чем средний вес для вашего роста, тоже стоит обратить внимание на более короткие лыжи. Если вы катаетесь по коротким и узким трассам, а также предпочитаете избегать высоких скоростей и предпочитаете короткие повороты, вам также подойдет короткая ростовка.

Более длинные лыжи выбирают опытные райдеры, исходя из своих потребностей. Это и быстрое агрессивное катание, спуск на длинных трассах, или катание в горах. Кроме того, если ваш вес больше среднего по вашему росту, также стоит выбрать лыжи длиннее.

В магазине «Спортмаркет на Заре» представлен широчайший ассортимент горных лыж, а выбрать их помогут первоклассные эксперты. Кроме того, на все снаряжение действуют скидки от 30% до 50%. А горнолыжный сезон еще в самом разгаре.