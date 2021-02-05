10-летнюю девочку спасли неравнодушные жители Владивостока

Улица Анны Щетининой с сугробами вдоль тротуара. Скриншот видео: YouTube канал newsvlru

Ребенок упал на скользком утрамбованном снегу и скатился под колеса автобуса

Об инциденте, в котором пострадала десятилетняя девочка, рассказал водитель одного из пассажирских автобусов Владивостока.

Около 11 часов утра 4 февраля на остановке «Детская поликлиника» в районе Снеговой Пади ребенок поскользнулся на куче утрамбованного снега. Девочка упала и скатилась по льду на проезжую часть дороги прямо под колеса стоящего на остановке маршрутного автобуса № 98д. На помощь школьнице пришли неравнодушные горожане. Они вытащили девочку из-под машины.

За несколько дней до происшествия по улице Анны Щетининой прошла дорожная техника, которая сдвинула снег с дороги к обочинам, образовав длинные сугробы вдоль тротуаров.

— Я подъехал, высадил людей, начали заходить другие пассажиры. Девочка встала на этот сугроб, поскользнулась и скатилась прямо под мой автобус. Хорошо, что я стоял. Сразу заметил в зеркале, что там что-то случилось, вышел из автобуса и обратил внимание, что у девочки сбито дыхание. Я посадил ее в автобус, а других людей попросил выйти, — приводит рассказ водителя автобуса Павла портал VL. ru.

Павел также поведал, что он и девушка, ставшая очевидцем происшествия, вызвали скорую помощь и отца пострадавшей девочки. До его приезда неравнодушная девушка успокаивала ребенка, получившего травму спины.

Была вызвана на место происшествия и полиция.

— Протокол не составляли, так как это не ДТП, просто взяли со всех объяснения. Девочка с отцом уехали на карете скорой помощи, — сообщил водитель Павел, который после уезда медиков заснял злосчастный сугроб на видео.

Представители мэрии, узнав об инциденте, ответили, что "информация об указанной остановке передана дорожникам, в ближайшее время она будет очищена.

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