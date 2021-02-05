На Камчатке спасатели вытащили из-под завала ребенка, который едва не погиб в снежной ловушке

Сперва на помощь мальчику поспешил его друг. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Игры в снегу чуть было не закончились трагедией для 15-летнего школьника из камчатского села Тиличики. Началось все с сообщения, которое поступило краевым спасателям 4 февраля вечером. Очевидцы рассказали о том, что ребенок играл на склоне небольшой сопки в районе улицы Подгорная. По некоторым данным, мальчик оказался в снежной ловушке, когда сам выкопал тоннель. Именно в этот момент снег внезапно рухнул на него.

По счастливому стечению обстоятельств рядом с местом происшествия находились очевидцы, которые оперативно вызвали спасателей.

По снимку видно, что ситуация была серьезная. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

- В район происшествия тут же были направлены дежурная смена местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из-под снега подростка, которого передали медикам, - отметили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

Следственный комитет, который инициировал проведение проверки по факту случившегося, раскрыл интересные детали происшествия. Выяснилось, что первым на помощь ребенку поспешил его друг, который откопал его голову, но вытащить приятеля полностью не смог, поэтому обратился за помощью.

- Школьник осмотрен медицинскими работниками, каких-либо телесных повреждений не выявлено, - резюмировали в СУ СК России по Камчатскому краю.

В ведомстве отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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