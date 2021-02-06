Популярная база отдыха вспыхнула на «Шаморе» во Владивостоке

Во Владивостоке случился пожар на базе отдыха Фото: принтскрин видео.

В первый выходной день недели в пригороде Владивостока случился крупный пожар. На территории бухты Лазурная, которую чаще называют Шаморой, загорелась база отдыха. Как сообщают очевидцы, огонь охватил кемпинг «Мыс крутой», расположенный на одноименном мысе.

Увидев языки пламени, вырывающиеся наружу, обеспокоенные очевидцы начали звонить в МЧС. Тревожный вызов с места ЧП поступил на пульт оперативного дежурного в 13:05. Первый пожарный расчет прибыл на базу уже спустя 6 минут. К моменту приезда специалистов полыхала крыша здания.

Очаг возгорания удалось локализовать в 13:46, а полностью ликвидировать пожар – в 14:05. На тушение привлекались 32 человека и 8 спецмашин.

– В настоящее время пожарными ведется проливка помещения. В результате происшествия никто не пострадал, – прокомментировала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Жесть, мы там недавно гуляли», «Вот, что значит сменили руководство», «Страховку хотят», – высказываются жители края в социальных сетях.

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