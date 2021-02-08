«Бедные крошки»: двух осиротевших медвежат пытаются спасти в реабилитационном центре Приморья

Малыши еще даже не открыли глазки. Фото: instagram/siberiantiger_center.

Это не первый случай, когда ко въезду в «Садгород» неизвестные подбрасывают животных, попавших в беду. На этот раз подкидышами оказались новорожденные гималайские медвежата. Сотрудники охотнадхора Приморского края прибыли на место, чтобы забрать малышей и отвезти в реабилитационный центр.

- Откуда именно их привезли к «Садгороду» - мне неизвестно. Крохам примерно 3-5 дней, и они еще слепые. Вес каждого около 400 граммов. Что именно с ними случилось – пока сказать сложно. Но медведицы обычно просто так не уходят, их чаще убивают охотники, оставляя осиротевших малышей без кормилицы, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» в Центре «Тигр». – А может быть природный фактор погубил маму – все возможно после череды стихийных аномалий вроде ледяного дождя. Но сейчас наша задача не выяснять, что случилось, а спасать медвежат.

Пока состояние малышей оставляет желать лучшего. Фото: instagram/siberiantiger_center.

Как оказалось, состояние крох оставляет желать лучшего. Так как они пока отказываются есть самостоятельно, специалисты кормят их со шприца. Сотрудники центра решительно настроены спасти малышей, чтобы они начали новую жизнь.

Сейчас медвежата под чутким присмотром специалистов.Фото: instagram/siberiantiger_center.

Тем временем в социальных сетях под постом с заголовком - «Сезон осиротевших медвежат начался» появились десятки комментариев. Приморцы были тронуты трагической судьбой новорожденных и корят во всем случившемся охотников. «Бедные крошки», «Боже мой! Малыши, кушайте, растите!», «Здоровья топтыжкам! Пусть растут счастливыми и сильными» - пишут пользователи интернета. Вместе с тем, они надеются на то, что крошки выкарабкаются, и их история будет непременно со счастливым концом.

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