«С малышом все в порядке?»: глыбы снега, рухнувшие с крыши магазина, завалили маленького ребенка в Приморье

Стало известно о состоянии малыша, которого завалило снегом. Фото: принтскрин видео.

Снег, лед, плиты – пожалуй, жители Приморья видела все, что может упасть с крыши домов во время зимы. Но когда в подобном сценарии замешан ребенок – сердце замирает. Так видео, где глыбы снега, словно лавина, рухнули с крыши магазина на малыша, который гулял вместе с мамой и старшей сестрой, вызвало бурные обсуждения в сети. Судя по кадрам, даже женщина запаниковала и не сразу смогла понять, что происходит, чтобы помочь своему ребенку. Тем временем, скорость снежная лавина набрала такую, что сбила малыша с ног.

Приморец, который обнародовал видео, отметил, что сняты кадры 6 февраля в Находке, а сам магазин расположен на Ручейной, 36. Пост вызвал нешуточный резонанс – информация о случившемся дошла до прокуратуры Приморья.

- По данному факту прокуратура Находки организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и требований безопасности при организации торговли и оказании услуг, - отмечает Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края. - В ходе проверки прокуроры оценят полноту и своевременность действий должностных лиц собственника (арендатора) здания по своевременной очистке крыши от снега и предотвращению сложившейся ситуации.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Между тем пользователи сети разделились на два фронта. Одни критикуют действия мамы ребенка, которая не смогла оперативно сориентироваться и обезопасить дитя от снежного завала. Другие же просто волнуются за малыша и интересуются состоянием его здоровья. «С малышом в порядке?» - задаются вопросом в интернете. Как сообщил источник «КП», с ребенком, к счастью, все хорошо. Даже не пришлось обращаться за помощью к медикам.

Стоит отметить, что прокурорская проверка инициирована лишь на основании публикации, а не заявлением в правоохранительные органы.

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