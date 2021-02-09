На календаре только первая декада февраля, а приморцы уже задаются вопросом – когда в регионе наступит весна. Как оказалось, пока обрадовать дальневосточников приходом другого времени года синоптики не могут. Но хорошие новости все же есть. На этой неделе жителей Приморья ждет настоящая оттепель. По данным специалистов, с каждым днем с 9 февраля будет все теплее и теплее.- Весенние процессы уже запущены. Завтра, 10 февраля, температуры воздуха во Владивостоке увеличатся на 1-3 градуса. К концу недели на юге Приморья будет до +5 градусов. Во Владивостоке будет от -1 до +2, притом и ночью, и днем, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». – Назвать такое потепление рекордным – нельзя. Все жаркие рекорды были побиты в 2020 году, поэтому по сравнению с ним мы даже отстаем.Только вот долгожданная оттепель будет мимолетной, а для многих даже не ощутимой из-за довольно-таки морозного ветра. Уже на следующей неделе в регионе снова похолодает. Температуры воздуха упадут примерно на 5-6 градусов. То есть мы вернемся к показателям, которые были до потепления. Однако высокие ночные температуры останутся неизменными.Сменился прогноз и по поводу грядущего снегопада. Теперь дата ухудшения погоды - 14 февраля. Самые интенсивные осадки на этот момент ожидаются 15 и 16 числа. Что будет после – пока неизвестно. Специалисты же уверены, на пороге прихода весны давать долгосрочные прогнозы вообще бессмысленно. Настроение погоды может измениться по щелчку.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14