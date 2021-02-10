Дело отца и сына. Экс-ректор МГУ имени Невельского ответит в суде за «семейное» злоупотребление

Преступная схема исправно работала на протяжении 2017-2018 гг. Фото: Антон Новгородов.

Главное следственное управление завершило расследование громкого уголовного дела. Вскоре на скамье подсудимых окажутся отец и сын, а точнее Сергей Огай и Алексей Огай. Оба были сотрудниками Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, который расположен во Владивостоке. Сергей был в вузе в должности ректора, а его сын Алексей – начальником учебно-методического управления. Как считает следствие, семья злоупотребляла должностными полномочиями, поэтому мужчины стали фигурантами уголовного дела.

Началось все еще в 2017 году и продолжилось вплоть до 2018 года. В этот период времени Сергей вместе со своим сыном начал осуществлять задуманное, а именно – обеспечил победу фирмам своих знакомым в электронных аукционах, которые проводились вузом. Торги были на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. Естественно, по максимальной стоимости.

- В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, не допущенных к проведению электронных торгов ввиду создания для них условий недобросовестной конкуренции, - сообщают в СКР. Для обеспечения исполнения последующего приговора следователями СК России установлено имущество фигурантов, на которое наложен арест на сумму 3 миллиона рублей.

К сожалению, выяснить, какова сумма причиненного ущерба и какое именно имущество в итоге арестовали, не удалось. В любом случае материалы уголовное дело уже направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого дело направят в суд для рассмотрения по существу. Обоим грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что Сергей Огай ушел с поста ректора МГУ имени Невельского в конце 2018 по требованию руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Обыски в рамках расследования уголовного дела ФСБ проводила в здании самого вуза и в офис компании, которая и выигрывала торги. Кстати, в феврале прошлого года обвинения были предъявлены и бывшему помощнику ректора МГУ им. Невельского по инвестиционным программам. Его следствие заподозрило в получении взятки за принятие работ по учебно-тренажёрному комплексу.

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