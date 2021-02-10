14 февраля - праздник всех влюбленных. Еще не решили, куда стоит отправиться со своей второй половинкой? Тогда наша статья поможет вам определиться с выбором. Мы расскажем, где во Владивостоке проходят самые яркие события, посвященные празднованию Дня святого Валентина.ТЕАТРЫ1. Что: Опера «Пиковая дама» (12+)Где: Приморская сцена Мариинского театра, ул. Фастовская, 20Когда: 14 февраля в 17.00О чем: Эта захватывающая и трагичная история любви невинной девушки и страстного офицера, ставшего жертвой карточного азарта.Цена: от 300 до 4500 руб.2. Что: Музыкально-поэтический спектакль «День без любви потерян» (6+)Где: Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15.Когда: 14 февраля в 17.00Цена: 600 руб.О чем: Завораживающее путешествие во времени, атмосферу минаретов, восточного колорита, мудрости и изящных метафор.3. Что: Спектакль «Верная жена» (12+)Где: Театр им. Горького, ул Светланская, 49.Когда: 14 февраля в 18.30О чем: В спектакле рассказывается о жизни «среднего класса», а именно одной женщины, которая внезапно узнаёт об измене своего самоуверенного мужа. Молодая, но мудрая Констанс понимает, что теперь ей предстоит принять серьёзные жизненные решения. У неё есть своя точка зрения по поводу роли жены в семье и её статуса. Её взгляды не разделяет сестра и мать, но автору удалось очень точно описать разные женские точки зрения на весьма распространённую ситуацию.Цена: от 400 до 1500 руб.КОНЦЕРТЫ1. Что: Концерт эстрадного оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского «The LOVE» (6+)Где: Пушкинский театр, ул. Пушкинская, 27.Когда: 14 февраля в 17.00О чем: музыканты подготовят концертную программу, посвященную самому прекрасному чувству на свете! Любимые песни, исполненные в новой необычной аранжировке, растопят сердца даже самых взыскательных ценителей музыкального искусства.Цена: от 900 до 1200 руб.2. Что: Концертная программа ко Дню всех Влюбленных «Romantic collection» (6+)Где: Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15.Когда: 14 февраля в 18.00О чем: Солисты эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко научат мечтать и верить под красивую музыку, ведь не зря концерт называется «Романтическая коллекция», а значит состоит из лучших мировых баллад о любви и мечте.Цена: от 800 до 1200 руб.ЛЮБУЕМСЯ ЦВЕТАМИЧто: Цветочный фестиваль «Орхидеи и Ко» (0+)Где: Ботанический сад ДВО РАН. Ул, Маковского, 142.Когда: 14 февраля с 10.00О чем: В оранжерее Ботанического сада открывается традиционная весенняя выставка цветов: больше 60 сортов азалий и камелий, тропические антуриумы и бромелии, цветут и плодоносят бананы и кофе, апельсины и монстера.Можно увидеть и прослушать увлекательные экскурсии о подснежниках и первоцветах разных стран. И те самые подснежники, за которыми злая мачеха отправляла в лес к братьям-месяцам свою падчерицу, тоже будут цвести в Ботаническом саду.Цена: от 250 до 350 руб.