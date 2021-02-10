Как стало известно «КП-Владивосток», 12 февраля станет последним рабочим днем для вице-губернатора Приморского края Александра Ивановича Костенко, знаковой фигуры для приморского политического истеблишмента. Уходит добровольно, на заслуженный отдых.- Заместитель председателя Правительства Приморского края Александр Костенко покидает свой пост по состоянию здоровья, - подтвердили в пресс-службе правительства, не уточнив при этом даты.Александр Иванович Костенко – настоящий долгожитель в приморской политике. Он стал заместителем главы региона ровно 20 лет назад и с тех пор, что называется, «сменил» четырех губернаторов – Дарькина, Миклушевского, Тарасенко, Кожемяко, и при всех оказывался почти незаменимым.Как только не называли Александра Ивановича – «серый кардинал», «главный хозяйственник», но всегда было ясно, что Александр Костенко – один из самых уважаемых и самых нужных в крае политиков.Последняя политическая реформа в крае, превратившая администрацию в правительство, самого Александра Костенко сделала заместителем председателя Правительства Приморского края по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов.В его ведении находятся Госавтонадзор, краевая ветеринарная инспекция, агентство по рыболовству, министерство транспорта и дорожного хозяйства.Биография Александра Ивановича КостенкоРодился Александр Иванович в Уссурийске 28 октября 1958 года, сейчас ему 62 года.В Уссурийске он окончил Приморский сельскохозяйственный институт в 1979 году по специальности экономист, в 1995 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Экономика и управление». Квалификационный разряд - Действительный государственный советник Приморского края 2 класса (постановление Губернатора Приморского края №839 от 14.11.2001г.).В 1980 – 1981 годах служил в армии.В 1983 пошел работать в Уссурийский локомотиво-ремонтный завод, откуда увольнялся уже в должности заместителя директора по финансам и экономике.В 1992 – 1997 годах работал в АО «Приморский сахар», последняя должность - первый заместитель генерального директора.В 1997 – 2000 годах - первый заместитель главы администрации Уссурийска и Уссурийского района (теперь это единый городской округ).В 2000 - 2001 годах – снова первый заместитель генерального директора ОАО «Приморский сахар».В июне 2001 года новоизбранный губернатор Сергей Дарькин приглашает Александра Костенко в свою команду на должность первого вице-губернатора Приморского края. В этой должности Костенко проработает до февраля 2015 года, то есть даже дольше, чем сам Дарькин руководил краем.В 2015 году Александр Костенко покидает госслужбу и становится депутатом Законодательного собрания, председателем комитета по экономической политике и собственности. Параллельно является председателем Совета директоров АО «Восточная верфь».Но в ноябре 2017 года назначенный врио губернатора Андрей Тарасенко снова предлагает ему должность первого вице-губернатора. Правда, в декабре 2018 года, после избрания губернатором Олега Кожемяко, приставку «первый» он теряет, уступая ее даме – Вере Щербина, ныне главе Правительства Приморского края. Но продолжает работать заместителем губернатора по блоку важнейших вопросов, таких как транспорт, дорожное и рыбное хозяйство.Александр Иванович нагреждан Орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 22 мая 2014 г. №356); медалю «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (Указ Президента Российской Федерации от 14.10.2002 № 1151); благодарностью Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 г. №180-рп).