«Кис-кис, ты кто?»: в гости к краевому МВД на Камчатке наведалась рысь с «горящими глазами»

Не история, а просто басня – «Как красавица-рысь пыталась в полицию попасть». Случилось все 9 февраля. Тогда жительница Петропавловска-Камчатского шла мимо здания краевого УМВД и увидела неожиданную гостью. У самого забора, который огораживает территорию управления, сидела рысь. Заметив женщину, она сбежала, скрывшись с ее поля зрения. Однако дальневосточница была так удивлена встречей с диким животным, что позвонила в полицию, мол, к вам тут в гости едва не наведалась рысь.- На указанное место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Петропавловску-Камчатскому. Тщательно обследовав территорию, где была замечена рысь, а также близлежащие адреса, сотрудники ППС животное не обнаружили, - отмечает Денис Голуб, руководитель пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю. - Поступившие сообщения о подобных фактах в оперативном порядке отрабатываются сотрудниками полиции во взаимодействии с соответствующими компетентными службами Камчатского края.Несмотря на то, что полиция рысь не нашла, доказательство ее пребывания все же есть. Видео, на котором красавица с «горящими глазами» уже распространилось в сети. Автор очень эмоционально встретила животное со словами: «Кис-кис, ты кто?».Кстати, стоит отметить, что здание управления находится за сопкой, где часто можно встретить диких животных. Да и вообще - соседство с косолапыми, кошачьими и прочими - неотъемлемая часть жизни на полуострове. Поэтому редко, кто удивляется встрече с ними. Конечно, чаще к людям на Камчатке выходят медведи, а не рыси.Между тем, полиция напоминает, что делать в подобных случаях. В первую очередь необходимо позвонить в дежурную часть по телефонам: 8 (4152) 42-44-01 или 02, либо в Единую дежурную диспетчерскую службу Петропавловска-Камчатского по телефону 8 (4152) 23-53-00. По всем номерам прием звонков ведется круглосуточно. Не забывайте, подходить к животным - затея опасная для жизни.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14