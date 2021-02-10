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Общество

«Кис-кис, ты кто?»: в гости к краевому МВД на Камчатке наведалась рысь с «горящими глазами»

Дикое животное сидело у забора, которое огораживает здание полиции
Кристина ГРИН
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