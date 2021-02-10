Феномен Костенко. Был первым, "сменил" четыре губернатора, уходил, но возвращался

Александр Костенко, 2014 год. Фото: Сергей Абарок, администрация Приморского края

В политике, как и в любой другой сфере, любят фиксировать рекорды. В провинциальной - тем более. Рекорд Виктора Ломакина, руководившего Приморьем почти полтора десятка лет, представляется незыблемым, особенно на фоне постсоветских губернаторов, самый удачливый из которых, Сергей Дарькин, продержался чуть более десяти лет; что уж говорить про остальных. Ещё тяжелее в нынешних условиях делать последовательную карьеру или не менее последовательно оставаться на плаву, учитывая, что смена главы края практически обязательно приводит к едва ли не тотальной смене команды ключевых краевых управленцев. На этом фоне беспримерное политическое долгожительство Александра Костенко представляется едва ли не феноменом (греч.: редкое явление, то что трудно постичь - так трактуют словари этот термин).

Постичь действительно непросто: Костенко стабильно занимает один из ключевых постов в руководстве края без малого двадцать лет (исполнится в конце июня), работая на самых важных и ответственных позициях уже при четвёртом (!!!) губернаторе подряд.

Его официальная биография известна: родился в октябре 1958 в Уссурийске, там же в сельхозинституте выучился на экономиста, отслужил в армии, вернулся в родной город, где начал делать поступательную карьеру на различных предприятиях. На рубеже веков работал заместителем главы городской администрации. Тогда же, очевидно, приглянулся Сергею Дарькину, который чуть раньше зашёл со своими бизнес-интересами в Уссурийске и ещё, похоже, даже не присматривался к политической карьере. Жизнь, однако, распорядилась по-своему: в июне 2001 Дарькин стал губернатором, а Костенко - первым вице. С тех пор Александр Иванович наш Белый дом и не покидал.