Погода на 14 февраля 2021 года во Владивостоке преподнесет жителям и гостям города приятный сюрприз. С чем это связано, рассказала редактор портала \\"Примпогода\\" Марина Парфенова.Уже третий год в Приморье к середине февраля происходит отмена китайских морозов и переход в сторону потепления, что лишний раз доказывает влияние глобального потепления на климат Приморского края.Так самым теплым днем на этих выходных станет суббота: в южных районах края температура повысится до +6 Сº. В воскресенье стоит ожидать понижения температур, но оно будет незначительным - до -3 Сº.- Это потепление является не погодной аномалией, а продолжением традиции, положенной еще в 2019 году. В феврале в Приморье постепенно запускаются весенние процессы в природе, а оттепели становятся нормой для жителей края, - комментирует Марина Парфенова.После субботней жары в Воскресенье, 14 февраля, на территорию края нагрянет небольшой циклон, который принесет с собой порцию осадков в виде снега. Температура воздуха во Владивостоке будет от -1 до -3 Сº при слабом ветре.