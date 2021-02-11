Весне дорогу. Кажется, февраль больше не хочет быть зимним месяцем, поэтому медленно, но верно готовит всех нас к приходу марта. Многие сочли такое поведение погоды за аномальное явление, однако, по словам, специалистов, никакой аномалии в раннем потеплении нет, все это дело рук глобального потепления. И климат Приморского края в феврале третий год подряд подтверждает эти процессы.- Это не температурная аномалия, а скорее всего продолжение традиций, которые мы начали в 2019 году и продолжили в 2020. У нас постепенно запустились весенние процессы в природе, и в принципе в феврале оттепель становится нормой для жителей Приморского края, - рассказывала в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Не существенное похолодание будет после прохождения циклона. Небольшие осадки у нас ожидаются в это воскресенье, 14 февраля. Следующая неделя будет сопровождаться умеренными морозами и выпадением небольшого количества осадков.По данным портала, самым теплым днем на этой неделе будет суббота – 13 февраля. Тогда прогнозируется от +3 до +6 градусов на юге Приморье. Еще жарче будет на востоке региона – до +8 +10 градусов. А уже в ночь на воскресенье у нас ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются в том числе и во Владивостоке.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14