Ситуация с коронавирусом в Приморском крае постепенно выправляется. Снижается суточная выявляемость заболевания, а число выздоровевших, наоборот, увеличивается. В Удмуртии уже сняли масочный режим, но стоит ли ждать подобных послаблений в Приморье - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.Сейчас в Приморском крае действует бессрочный режим повышенной готовности, который и предусматривает обязательное ношение масок. Это значит, что только по решению губернатора края такой режим можно будет снять. Основанием для отмены режима могут послужить рекомендации Роспотребнадзора, но, как рассказали в ведомстве, в ближайшее время этого точно не произойдет.Казалось бы, в последнее время наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приморье. С начала пандемии коронавируса опасный диагноз был поставлен 38465 приморцам, а выздоровели 30582 жителя края. Таким образом на сегодня, 11 февраля 2021 года, официально в Приморском крае 7883 человека болеют COVID-19. Только за последние сутки это заболевание было выявлено у 163 человек в крае, в то время как выздоровело 353 человека. Не стоит забывать и о вакцинации, уже 21744 человека получили первичную прививку, второй компонент вакцины получил 1471 человек.Несмотря на это, праздновать победу над коронавирусом в Приморье пока рано. В ведомстве отмечают, что прогнозы дальнейшего послабления эпидемиологической ситуации никто не дает. Оно и понятно, достаточно вспомнить показатели конца сентября 2020 года, когда приморцы ждали послаблений режима из-за постепенного улучшения ситуации, но затем заболеваемость резко возросла.Говорить о снятии масочного режима в Приморском крае можно будет только тогда, когда у населения выработается коллективный иммунитет. Лишь после того, как местный Роспотребнадзор официально о том, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции будет достаточно низким, губернатор края сможет принять решение о снятии режима повышенной готовности и отмене масочного режима.Пока же в Приморском крае продолжают действовать штрафы за нарушение требований режима. Для граждан это штраф до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.